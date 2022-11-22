Peteris Vaivars'tan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Şubat 2023 Cuma günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması öncesinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda görüşme gerçekleştirildi.
Ziyaretin ardından Hidayet Türkoğlu, Vaivars'a üzerinde adının yazılı olduğu ay yıldızlı forma hediye etti.
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Şubat 2023 Cuma günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması öncesinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda görüşme gerçekleştirildi.
Ziyaretin ardından Hidayet Türkoğlu, Vaivars'a üzerinde adının yazılı olduğu ay yıldızlı forma hediye etti.
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