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Perkins: "Milwaukee, NBA Finalleri tarihinin en aptal takımı"

Eski NBA oyuncusu ve şimdiki analist Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks'ı "NBA Finalleri tarihinin en aptal takımı" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu ve şimdiki analist Kendrick Perkins, Milwaukee Bucks'ı "NBA Finalleri tarihinin en aptal takımı" olarak nitelendirdi.

Phoenix Suns'a karşı oynadığı serinin 2. maçında Giannis ve Bucks ekibi, seriyi eşitlemek için çok iyi bir fırsata sahipti. Antetokounmpo 42 sayı ve 12 ribaund ile oynayarak elinden geleni yapmış, fakat yardımcı kadronun cansız performansı sebebiyle Milwaukee, maçı 118-108 kaybetmişti.

ESPN'de yakın zamanda konuşan Perk, Bucks'ı ağır bir şekilde eleştirerek, ekibin Finaller tarihinin 'en aptal' takımı olduğunu belirtti:

"Milwaukee, Finaller tarihinin en aptal takımına sahip ve Phoenix Suns ise NBA tarihinin en genç olup, en yüksek IQ'suna sahip olan takımı."

Perkins, Suns takımını övmekten de geri durmadı:

"Bu Phoenix Suns takımındaki adamlar, playoff tecrübesi sıfır olan adamlar ve ilk defa playofflarda tur atlıyorlar. Milwaukee Bucks, Finaller tarihinin en rahatsız edici basketbolunu oynuyor. Bunu izlemek cidden rahatsız edici."

Bucks, Brooklyn Nets'e karşı Doğu Yarı Finalleri'nde yaptığı gibi, Suns'a karşı da 2-0'lık bir farktan dönmeyi umuyor.


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