Çin'in Guangzhou Evergrande Kulübü'nden yıllık 7 milyon Euro'luk teklif alan Beşiktaşlı Pepe, "Hayır" dedi. Çin kulübü Beşiktaş'ın 9 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli yıldız için siyah beyazlılar 8 milyon Euro önerdi.Çinliler Pepe'ye de yıllık 7 milyon Euro'dan 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Beşiktaş yönetimi ile görüşen Pepe, "" dedi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce yüzde 30-40 arasında mali açıdan bir tasarrufa gideceklerini belirtmişti.Bu yüzden siyah beyazlı kulüp sağ bek, on numara ve forvet transferi için elindeki oyunculara gelecek iyi tekliflere açıktı. Pepe, Çin'e gitseydi yönetim de transfere yeşil ışık yakacaktı. Diğer yandan Dusko Tosic'ten sonra Pepe de giderse stoperde ihtiyacı da ortaya çıkacak. Beşiktaş, eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü de kulübede bir alternatif oluşturmak için transfer etmeyi planlıyor.Pepe, Portekiz ile Rusya'daki Dünya Kupası'nda 4 maçta da 90 dakika forma giyip 1 gol attı. Pepe, kupada Muslera'ya ilk golü atan isim olmuştu ancak Portekiz, Uruguay'a 2-1 yenilerek elenmişti.