Pep Guardiola'nın testi pozitif çıktı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola'nın testi pozitif çıktı!
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06 Ocak 2022 15:14
Manchester City, Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Koranavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucu teknik direktör Pep Guardiola'nın testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Guardiola'nın yanı sıra 7 as oyuncusunun da koronavirüs testinin pozitif olduğu kaydedildi.

Bu sayıyla birlikte Manchester City'de karantina altındaki görevli ve oyuncu sayısı 21'e yükseldi.


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