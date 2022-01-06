Pep Guardiola'nın testi pozitif çıktı!

Manchester City, Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Koranavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucu teknik direktör Pep Guardiola'nın testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklamada ayrıca, Guardiola'nın yanı sıra 7 as oyuncusunun da koronavirüs testinin pozitif olduğu kaydedildi.
Bu sayıyla birlikte Manchester City'de karantina altındaki görevli ve oyuncu sayısı 21'e yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucu teknik direktör Pep Guardiola'nın testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklamada ayrıca, Guardiola'nın yanı sıra 7 as oyuncusunun da koronavirüs testinin pozitif olduğu kaydedildi.
Bu sayıyla birlikte Manchester City'de karantina altındaki görevli ve oyuncu sayısı 21'e yükseldi.