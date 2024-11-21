Pep Guardiola, Manchester City ile sözleşmesini uzattı

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

-Pep Guardiola: "Manchester City benim için çok şey ifade ediyor."



1🏆 Şampiyonlar Ligi

1🏆 Kulüpler Dünya Kupası

6🏆 Premier Lig

1🏆 UEFA Süper Kupası

2🏆 Federasyon Kupası

4🏆 Lig Kupası

3🏆 Community Shield https://t.co/5c2XZR8qbe pic.twitter.com/Q8LdzrQGSu



— Sporx (@sporx) November 21, 2024

İngiliz ekibinin yaptığı açıklamaya göre, yeni anlaşmayla Guardiola, 10 yılı aşkın süre takımın başında kalmış olacak. City'nin başında 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazanan İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig tarihinde 100 puana ulaşan ilk teknik adam oldu.Maviler'in başında 490 maça çıkıp bu karşılaşmaların 353'ünü kazanan Pep Guardiola, yüzde 72'lik galibiyet yüzdesine ulaştı. Takım bu maçlarda 1200 gol kaydetti.İmza töreninde konuşan Pep Guardiola, Manchester City'nin kendisi için çok şey ifade ettiğini vurguladı.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Guardiola, kulüp ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi."Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Bu benim buradaki dokuzuncu sezonum; birlikte pek çok harika zaman geçirdik. Bu futbol kulübüne karşı gerçekten özel hislerim var. Bu nedenle iki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenmeye ve destek olmaya devam ettikleri için herkese teşekkür ederim. Kulüp sahibimiz, başkan Khaldoon, Ferran, Txiki, oyuncular ve tabii ki taraftarlar... Manchester City ile bağlantılı olan herkese. Burada olmak benim için her zaman bir onur, bir zevk ve bir ayrıcalık olmuştur. Bunu daha önce birçok kez söyledim ama bir menajerin isteyebileceği her şeye sahibim ve bunun için çok minnettarım.Umarım şimdi kazandığımız kupalara yenilerini ekleyebiliriz. Benim odak noktam bu olacak."