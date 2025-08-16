Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.
Basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Guardiola, yalnızca oyuncunun sağlık durumunu bildiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Ederson'un Galatasaray'a transferine dair bir bilgim yok. Dün onun mide rahatsızlığı geçirdiğini biliyorum ve bildiğim tek şey bu. Herhangi bir oyuncu ayrılmak istiyorsa, hemen ayrılsın ama kulübün şartları ve kulübe uygun bir teklif gelmesi halinde. Hiçbir mutsuz oyuncu takımımda kalmaz."
Pep Guardiola'dan Galatasaray için Ederson açıklaması!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.
