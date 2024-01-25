Penaltısız 406 gol: Edin Dzeko!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko, penaltısız en çok gol atan futbolcular listesinde 7. sırada konumlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Penaltısız 406 gol: Edin Dzeko!
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25 Ocak 2024 09:29
Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, penaltısız en çok gol atan futbolcular listesine 7. sıradan girdi.

Listenin ilk sırasında 713 golle Lionel Messi, ikinci sırada ise 712 golle Cristiano Ronaldo var.

Üçüncü Robert Lewandowski penaltısız 574 gol atarken, Edin Dzeko ise 954 maçta 406 kez beyaz noktaya gelmeden ağları sarstı.

Sergio Agüero, Samuel Eto'o, Edinson Cavani, Didier Drogba gibi isimleri geride bıraktı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

37 yaşındaki golcü Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 20 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı. 

 
 

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