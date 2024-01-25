'nin Boşnak yıldızı, penaltısız en çok gol atan futbolcular listesine 7. sıradan girdi.Listenin ilk sırasında 713 golle, ikinci sırada ise 712 gollevar.Üçüncüpenaltısız 574 gol atarken,ise 954 maçta 406 kez beyaz noktaya gelmeden ağları sarstı.gibi isimleri geride bıraktı.37 yaşındaki golcü Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 20 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.