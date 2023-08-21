Pavard, İtalya yolcusu!

Avrupa'dan transfer haberleri: Inter, Benjamin Pavard'ın transferi için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pavard, İtalya yolcusu!
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21 Ağustos 2023 21:19
Inter, Bayern Münih'ten Benjamin Pavard'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan temsilcisi, Pavard'ın transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Inter'in, Fransız savunma oyuncusu için Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Milano'ya gideceği ve Inter ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

2018 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Pavard, Alman ekibinde 163 maçta 12 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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