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Paul Le Guen: ''Galibiyet alabilirdik''

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile sahasında 1-1 berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen, oyundan memnun olduğunu ancak galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA
Paul Le Guen: ''Galibiyet alabilirdik''
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23 Aralık 2017 17:15
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, ''Bu maçta galibiyet alabilirdik." dedi. 

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonucunun kendisinde hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın sonucuna karşılık oyuncularının mücadelesinin kendisini memnun ettiğini bildiren Le Guen, ''Genel olarak memnunum. Bu maçtan galibiyet alabilirdik. Günün sonunda memnunum." diye konuştu. 

Le Guen, "Bursaspor ligin ilk yarısı sonunda geçen sezona oranla benzer bir performans sergiledi. Bu, ligin ikinci yarısı için sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

''Ligin ikinci yarısında omurgamızı korumalıyız. 2-3 oyuncu transfer edersek harika olur. Elimdeki oyuncuların istekli hallerinden zevk alıyorum. Ancak geliştirmemiz gereken çok şey var. Oyuncularımdan memnunum. Sezona başlarken çekindiğimiz şeyler vardı. Sezonun ilk yarısı kapanırken bulunduğumuz noktadan gurur duyabiliriz.''

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