Klutch Sports CEO'su Rich Paul, Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin 2020'deki bubble'da şampiyonluğu kazanmış olması durumunda, bu başarının yakın arkadaşı LeBron James'e yapıldığı kadar itibarsızlaştırılmayacağını iddia etti.



2019-20 sezonu, COVID-19 salgını nedeniyle NBA için alışılmışın dışında geçmiş, lig verdiği birkaç aylık ara sonrası Florida'daki Walt Disney World'de yeniden başlamış ve Los Angeles Lakers o yıl şampiyonluğunu kazanan ekip olmuştu.



Yakın geçmişte pek çok kişi LeBron ve Lakers'ı bu başarı sonrası eleştirmiş ve bu yüzüğün diğer sezonlarda kazanılan yüzükler kadar değeri olmadığını öne sürmüştü.



Gil's Arena podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde Paul, Lakers'ın 2020'deki şampiyonluğu üzerindeki algı hakkında konuştu ve şampiyonluğun itibarsızlaştırılmasının yanlış olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:



"Eğer bubble'da Steph kazanmış olsa, bunu değersiz görürler miydi? Hayır, görmezlerdi."



Paul, Curry'den söz edilen spesifik konu hakkında ayrıntılı bilgi vermese de, Warriors yıldızının genel olarak James kadar eleştiriye maruz kalmadığını ima etti.



