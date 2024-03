Pau Cubarsi: 'Baskı bizi daha iyi yapar'

Barcelona'nın 17 yaşındaki stoperi Pau Cubarsi, açıklamalarda bulundu.



Pau Cubarsi yaptığı açıklamada, "Hayalimin kulübü olan Barcelona forması giymek benim için gurur verici bir durum. Sahaya çıktığımda yaşımı düşünmüyorum. Kendimi takıma yardım etmek isteyen sıradan biri gibi hissediyorum ve her şeyimi vermeye çalışıyorum." dedi.



"BASKI BİZİ DAHA İYİ YAPAR"



17 yaşındaki stoper, "Barcelona forması giydiğinizde üzerinizde her zaman ekstra baskı oluyor çünkü bu formayı giymek dünyanın en önemli şeylerinden biri. Baskı altında olmak bizi daha iyi hale getiriyor." şeklinde konuştu.



"ONU TV'DE İZLİYORDUM"



Idolünü açıklayan genç stoper, "Her zaman Puyol ve Pique'yi idollerim olarak gördüm. Puyol bana saha içinde ve saha dışında güven, hırs ve karakter kazandırdı. Pique biraz daha farklı. Onu küçükken TV'de izliyordum ve tarzını beğendiğim bir isim." sözlerini sarf etti.



Cubarsi ayrıca, "Birbirine çok bağlı bir ekibimiz var. Ronald Araujo bana hep yardım ediyor. Takımın en eğlenceli ismi Joao Cancelo." ifadelerini kullandı.





