Patrick Van Aanholt'dan veda paylaşımı!

Galatasaray'dan PSV'ye kiralanan Patrick Van Aanholt, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.



Patrick Van Aanholt yaptığı paylaşımda, "1.5 yıl boyunca burada sayısız duygular yaşadım ve unutulmaz anılar biriktirdim. Geldiğim ilk günden bugüne kadar her zaman beni evimde hissettirdiğiniz, tribünde tarifi ve benzeri olmayan o muhteşem desteğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Hollandalı sol bek, ayrıca, "Her zaman hayatımda Galatasaray'ın özel bir yeri olacak. Mücadeleden vazgeçmeyen tüm takım arkadaşlarıma, ekibe ve kulübün tüm emekçilerine teşekkürler. Sarı-kırmızı ailenin bir parçası olabildiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda yüreğim sizlerle, hoşça kalın.." dedi.



Galatasaray'da beklentilerin altında kalan tecrübeli sol bek, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi PSV'ye kiralandı.





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