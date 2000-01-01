Parker: "En büyük hedefim, bir NBA takımı sahibi olmak"

Emekli NBA yıldızı Tony Parker, bir gün NBA takımına sahip olma arzusundan bahsetti.



Parker şu anda Fransız Pro A ligindeki ASVEL Lyon-Villeurbanne'un çoğunluk sahibi konumunda:



"ABD'yi çok seviyorum, 20 yıldır burada yaşıyorum ve seyahat etmeyi önemsemiyorum. Nihai hedefim, bir gün bir NBA takımı sahibi olmak. OL grubu ile büyük hayallerimiz olduğunu biliyorum."



Parker, Fransız grubunun müsait olması halinde, NBA takımını daha erken satın alabileceğini de sözlerine ekledi:



"Bu güçlü bir olasılık. Şu anda farklı amaç ve hedeflerimiz var. Ama beş ila 10 yıl içinde... her zaman büyük hayaller kuran biri olmuşumdur. Futbol başkanıyla bu konuda zaten görüştüm."



