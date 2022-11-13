Paris Saint Germain, Auxerre'i farklı geçti

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint Germain, evinde Auxerre'i 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Paris Saint Germain, Auxerre'i farklı geçti
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13 Kasım 2022 16:56
Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint Germain, Christophe Pelissier'in yönetimindeki Auxerre ile karşılaştı.

Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 5-0 kazanırken goller; 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanches ve 84. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 41'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Auxerre 13 puanda kaldı. Dünya Kupası nedeniyle ara verilecek ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Strasbourg'u ağırlarken, Auxerre de kendi sahasında Monaco ile karşılaşacak.

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