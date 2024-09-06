Para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda 8. oldu

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4x50 metre karışık takım finalinde 8. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda 8. oldu
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06 Eylül 2024 00:50
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda 8. oldu.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında 4x50 metre karışık takım finalinde milli takımı Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman temsil etti.

Türkiye, finali 2.49.70'lik zamanıyla 8. sırada bitirdi.

Altın madalyayı 2.24.83'le kendilerine ait paralimpik ve dünya rekorunu kırarak Çin elde ederken, gümüş madalyayı 2.31.01'le Amerika rekoru kırarak ABD, bronz madalyayı ise 2.31.53'le Avrupa rekoru kırarak Ukranya elde etti.

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