Hollanda'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Sneek kentindeki organizasyonda 42 tekne yarıştı.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Miray Ulaş (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), hansa liberty kategorisinde 8. oldu.
Hansa 303 kategorisinde ise Büşra Nur Çelik (Zonguldak ferdi) genel klasmanda 27'nci, gümüş grupta 9. sırada yer aldı. Aynı sınıfta Yiğit Efe Yıldırım (Zonguldak ferdi), yarışı genel klasmanda 41'inci, gümüş grupta 19. sırada tamamladı.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Sneek kentindeki organizasyonda 42 tekne yarıştı.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Miray Ulaş (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), hansa liberty kategorisinde 8. oldu.
Hansa 303 kategorisinde ise Büşra Nur Çelik (Zonguldak ferdi) genel klasmanda 27'nci, gümüş grupta 9. sırada yer aldı. Aynı sınıfta Yiğit Efe Yıldırım (Zonguldak ferdi), yarışı genel klasmanda 41'inci, gümüş grupta 19. sırada tamamladı.