Pablo Sarabia Sporting Lizbon'a transfer oldu

Sporting Lizbon, PSG'den Pablo Sarabia'nın 1 yıl kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pablo Sarabia Sporting Lizbon'a transfer oldu
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01 Eylül 2021 04:08
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, transferin son dakikalarda flaş bir hamle yaptı.

Son Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon, PSG'den İspanyol sağ kanat Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattı. Transferin 1 yıl kiralık olarak gerçekleştiği açıklanırken 29 yaşındaki oyuncuyla yapılan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

2019'da Sevilla'dan PSG'ye 18 milyon euroya transfer olan Pablo Sarabia, geçen sezon 37 maçta görev almış ve 7 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.


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