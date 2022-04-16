Özgökçen: 'Abdülkerim için gelen teklif yok'

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, transferin gözdesi olan Abdülkerim Bardakçı için kulübe gelen resmi bir teklifin olmadığını ifade etti.



Başkan Özgökçen, tecrübeli stoper için kulübe şuan için resmi bir teklifin gelmediğini belirterek, "Abdülkerim Bardakçı ile bilindiği üzere sözleşme imzaladık. Kendisi kulübümüzün değerli oyuncularından birisi. Kendisine Türkiye'den değil Avrupa kulüplerinin de ilgisi var." dedi.



Özgökçen, "Son haftalarda kendisi ile alakalı basında haberler çıkıyor. Bize kulübümüze resmi bir teklif gelmiş değil. Eğer gelirse de bunu yönetim kurulumuz ile değerlendiririz. Ancak şuanda lig devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı konusu sezon sonu konuşulacak bir durum" ifadelerini kullandı. (Konya Haber Dairesi)





İLGİLİ VİDEO