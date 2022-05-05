İŞTE MAÇIN ÖZETİ



İtalya Serie A'da Salernitana ile Venezia karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçı Salernitana 2-1'lik skorla kazandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Federico Bonazzoli ve 67. dakikada Simone Verdi kaydetti. Venezia'nın tek golü ise 58. dakikada Thomas Henry'den geldi.Venezia'da Etham Ampadu, 89. dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Salernitana, 29 puana yükseldi. Venezia ise 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Salernitana, Cagliari ile kendi sahasında karşılaşacak. Venezia ise Bologna'yı ağırlayacak.