ÖZET İZLE Asvel 62-88 Partizan

THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Asvel ile Partizan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Partizan deplasmanda 88-62 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Obradovicli Partizan, EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Asvel ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
Partizan'da James Nunnally 17 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle takımının yıldızı oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bu sonuçla birlikte Obradovicli Partizan, EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Asvel ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
Partizan'da James Nunnally 17 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle takımının yıldızı oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ