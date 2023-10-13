ÖZET İZLE Asvel 62-88 Partizan

THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Partizan deplasmanda Asvel'i 88-62 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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ÖZET İZLE Asvel 62-88 Partizan
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13 Ekim 2023 00:32
Son güncelleme 13 Ekim 2023 08:48
THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Asvel ile Partizan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Partizan deplasmanda 88-62 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Obradovicli Partizan, EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. Asvel ikinci maçından da mağlup ayrıldı. 

Partizan'da James Nunnally 17 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle takımının yıldızı oldu. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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