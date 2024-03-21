Ozan Tufan, Sporx'e konuştu: Fenerbahçe, Milli Takım, Acun Ilıcalı...

"ÇOK HUZURLUYUM"

"ANTRENMANLAR İNANILMAZ YORUCU"



"HEDEFİM HER ZAMAN PLAY-OFF'TU"

"ACUN AĞABEY, PREMIER LİG KULÜP SAHİPLERİ İLE İSTİŞARE HALİNDE"

"BİR WEST HAM'IMIZ YOK MU?"

"FENERBAHÇE BENİM İÇİN ÇOK AYRI BİR YERDE"

"TÜRKİYE'DE BİRAZ DEĞİŞİK ŞEYLER OYNANIYOR SAHA İÇİNDE

"BU FENERBAHÇE'DE OYNARIM"

"ARDA KENDİNİ BELLİ EDİYORDU"

"BU MİLLİ TAKIMIN YENEMEYECEĞİ KİMSE YOK"

"EURO 2024'TE OLMAK İSTERİM"

"AVRUPA ŞAMPİYONASI ATMOSFERİ ÇOK FARKLI"

"FERDİ'NİN BÜYÜK TRANSFER YAPMA ZAMANI GELDİ"

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