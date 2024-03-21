Ozan Tufan, Sporx'e konuştu: Fenerbahçe, Milli Takım, Acun Ilıcalı...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.
Sporx Genel Yayın Yönetmeni Burak Şen'e konuşan Ozan Tufan, kariyerine dair önemli ifadeler kullanırken, Fenerbahçe, Milli Takım ve Acun Ilıcalı hakkında da yorumlarda bulundu.
"ÇOK HUZURLUYUM"
"Ozan Tufan'ın İngiltere günleri nasıl geçiyor, oradan Türk futboluna bakış nasıl?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "İlk zamanlar biraz zordu, klasik adaptasyon süreci. Ancak bizim bir Türk kulübü olmamız, oyuncuların genç olması, birbirimize çabuk bağlanmamız, Türk futbolcuların gelmesiyle birlikte çabuk alıştım. Abdüş için de geçerli bu durum. O yüzden bir sıkıntı yok. Oynanan futbol, tribün, saha zeminleri her şey on numara. Ben çok mutluyum ve huzurluyum oynadığım futboldan. Maçlara gelen seyirciler de aynı şekilde huzurlu ayrılıyorlar." dedi.
"ANTRENMANLAR İNANILMAZ YORUCU"
Performansı üzerine gelen "Ozan Tufan'ın Türkiye ve İngiltere performanslarına baktığımızda çok büyük bir fark var. Bunun nedenleri nedir?" sorusunu yanıtlayan milli oyuncu, "Geçen gün Okay Yokuşlu ile konuştuk West Bromwich maçında. Antrenman temposu hem onlarda hem bizde çok yüksek. Eve gidince çocuğuma, eşime vakit ayıramıyorum. Böyle bir bitkinlik... Her gün, her gün yaptıkça alışıyor vücut ama o kadar çok yoruyor ve o kadar çok efor harcatıyor ki size o antrenmanlar... Hele ki maçtan bir gün önce... Vücut performansını, saha içi performansını çok üst düzeye çekiyorlar orada. Belli bir yeteneğe sahip oyuncular, ister istemez öne çıkabiliyor. Kendimde de biraz onu gördüğüm için, topla da daha iyi işler yapınca iki sezondur 8-9 golle devam ediyorum. Daha iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM HER ZAMAN PLAY-OFF'TU"
"Gerçek anlamda Hull City'nin hedefleri nelerdir? Acun Bey'in istediği Premier Lig hayali gerçekleşecek mi?" sorusunu cevaplayan Ozan, "Sezona başladığımızda gerçekçi konuşmak gerekirse sıralamak olarak 1 ve 2. sıra hedefe konmuştu. Gerçekçi bakarsak Premier Lig'den düşen takımların kadroyu koruması, ligde 3 günde 1 maç oynanması... Çok cazip gözükmüyordu bu hedef. Play-off daha gerçekçiydi, yani benim açımdan daha gerçekçiydi en azından. Her zaman hedefimi orada tuttum ben. Takımla konuştuğumda da hedefimizin orası olması gerektiğini ve play-off'ta da ikili maçlardan bir şekilde çıkmamız gerektiğini istişare ettik. Acun ağabeyin her zaman play-off hayali vardı kulübü aldığından beri ancak bu sezon yaptığı transferlerle takım güçlenince biz de bunu sahada gösterdik. Bizim de hayalimiz, hedefimiz arttı. Şu an kötü bir konumda değiliz, 7. sıradayız. 1 puan fark var, 1 maç eksiğimiz var. Kazanmamız durumunda yine 6. olacağız ama arkadan gelen 2-3 takım var, puanlar çok yakın. Ligde ne olup biteceği hiç belli olmuyor, lig sonuncusu Rotherham'ı biz zor zor 2-1 yendik." sözlerini sarf etti.
"ACUN AĞABEY, PREMIER LİG KULÜP SAHİPLERİ İLE İSTİŞARE HALİNDE"
Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi için sorulan "Transfer sürecinden beri Acun Bey seni çok istedi. Acun Bey ile ilişkiniz nasıl devam ediyor? Hull City'de nasıl bir başkan?" sorusuna yanıt veren Ozan Tufan, "Ben Acun ağabeyi çok eskiden beri, Fenerbahçe zamanımdan beri tanıyorum. Çok iyi bir başkan. Başkan demeyeyim de ağabey gibi bir insan. Futbol anlamında kendisini çok geliştirmek istiyor. Doğru adımlar attığını düşünüyorum Championship'ten takım alarak. Premier Lig hayali gerçek olursa adından herkes söz edecek, bütün dünya söz edecek. Şu anda zaten bütün Championship kulüp başkanlarıyla, Premier Lig kulüp sahipleri ile istişare yapıyor. Bence çok doğru bir yerde. Futbola çok önem veren bir insan, gecenin 2'sinde 3'ünde halı saha maçı yapan bir insan. İnşallah üzülmez ve iyi yerlerde olur." dedi.
"BİR WEST HAM'IMIZ YOK MU?"
Kariyerinin ilerleyen safhaları hakkında gelen "Ozan Tufan'ın bu yukarı giden performansı devam etti ve oldu da Ozan Tufan'a Premier Lig kapıları açıldı. Premier Lig'de 'Şu takım olsa güzel olurdu' dediğin bir takım var mı?" sorusunu değerlendiren Ozan, "Ben Londra'yı çok seviyorum. Çok keyif aldığım bir yer. Watford döneminde de keza antrenmandan sonra sürekli giderdim. Kendi aramızda konuşuyoruz yönetimdeki ağabeylerimizle falan. 'Bir West Ham'ımız yok mu?' diyoruz. Hull'dan Premier Lig'e giden oyuncular var. Bakalım var bir hayalimiz ama Hull ile çıkarsak onun keyfi de ayrı olur." ifadelerini kullandı.
"Sence Klopp mu, Guardiola mı, Arteta mı?"sorusunu yanıtlayan milli futbolcu, "Ben Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçı izlemeye gittim. Benim için Guardiola çok başka bir seviyede. Ben bir De Bruyne hayranıyım, sürekli onun maçlarını izliyorum. Tek takip ettiğim oyuncudur saha içinde. Maçı izlemem sadece onun hareketlerini izlerim. De Bruyne'ye öyle bir pozisyon aldırıyor ki saha içinde, bunun De Bruyne ile alakası olmadığını fark ettim. Tamamıyla Guardiola'nın yönlendirmesi ile olduğunu fark ettim. Guardiola'ya saygım çok üst seviyede. Diğerleri de çok iyi hocalar." dedi.
"FENERBAHÇE BENİM İÇİN ÇOK AYRI BİR YERDE"
Fenerbahçe dönemi sonrası için sorulan, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ozan Tufan'ın hayatında neler değişti?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Fenerbahçe'nin benim için her zaman çok farklı bir yeri var. Benim çok enteresan dönemlerim oldu; kadro dışı kaldım, 7 senem geçti, kaptanlık yaptım... Bir sürü anılarım oldu iyisiyle, kötüsüyle. İki sözleşme imzaladım, çok önemli şeyler bunlar kendi adıma. 7 devam ettirebilmek bu süreci iyisiyle, kötüsüyle. Benim artık o 7 yıldan sonra bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Hem Fenerbahçe için hem de benim için doğru olan oydu. O yüzden kendi adıma doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunu ayrılırken başkana da söylemiştim, o da zaten anlayışla karşılamıştı." sözlerini sarf etti.
"TÜRKİYE'DE BİRAZ DEĞİŞİK ŞEYLER OYNANIYOR SAHA İÇİNDE"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Ozan, "İlk başlarda ligi çok izlemiyordum açıkçası. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı takip ediyorum tabii ki ama çok sık 'Maç şu saatte, açayım bakayım' gibi bir durumum yoktu. Son zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki maçlarını takip ediyorum. Tabii ki biraz değişik şeyler oynanıyor saha içinde." dedi.
"BU FENERBAHÇE'DE OYNARIM"
"Bu Ozan Tufan, bugünkü Fenerbahçe'nin 11'inde oynar mı?" sorusunu yanıtlayan "Hocadan hocaya değişen bir şey bu ama ben şu anki halimle dönsem oynarım diye düşünüyorum. Mental olarak, fizik olarak daha başka bir seviyedeyim şu an." ifadelerini kullandı.
"ARDA KENDİNİ BELLİ EDİYORDU"
Real Madrid'de top koşturan Arda Güler hakkında sorulan, "Türkiye'nin Hull City gibi yakından takip ettiği Arda Güler'imiz var bir de. Real Madrid ilk başlarda sıkıntı yaşadı, adapte olamadı. Çıkan yorumlar 'fizik olarak hazır değil' oldu, sakatlıkları oldu ama şimdi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başladı. Ozan Tufan, Arda Güler'in geleceğini nasıl görüyor?" sorusunu yanıtlayan Ozan Tufan, "Arda ilk çıktığında da kendini çok belli etti altyapıdan çıkan oyunculara nazaran, dışarıdan gelen oyunculara nazaran. Başka bir kimliğinin olduğunu, yeteneğinin olduğunu belli etti. Bu tarz oyuncuların tek ihtiyacı süre. Bu süreyi tanımazsanız hiçbir oyuncunun ne olup bittiğini anlayamazsınız. Arda'ya verilen sürede şansını çok iyi kullandı ve taraftara da medyaya da kendini gösterdi. Arda'nın en büyük avantajı taraftarın arkasında olmasıydı. Bugün bir transfer yaptığınızda, 1-2 maç kötü oynadığında tepkiler olabiliyor. Arda'da iyisiyle kötüsüyle her şey olunca, taraftar da arkasında olunca öz güveniyle birlikte yeteneğini ortaya çıkardı. Şu anda zaten dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. İnşallah süre alır, biz de bekliyoruz evimizde oynasın, izleyelim diye. Son hafta orta sahadan attığı şutu gördüm, mükemmeldi. Vinicius gibi biz de kalktık ayağa." dedi.
"BU MİLLİ TAKIMIN YENEMEYECEĞİ KİMSE YOK"
"Milli takıma gelelim. Montella ile çok büyük bir çıkış yakaladık. Durum kötüye giderken çok büyük bir ivme yakaladık. Montella'daki sihir neydi sence?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Milli takımlarda en büyük olay arkadaşlık. Ben de o ortamda bulunduğum için biliyorum. Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş oraya gittiğiniz zaman kulüpler bir kenara bırakılır, herkes birbiri ile iç içe geçer. Bir önceki zamanlarda herkesin 'Benim oynamam lazımdı, benim hakkımdı' gibi röportajları oluyordu. Bu tarz hareket edildiği zaman milli takım kötüye gidiyordu. Milli takım bir arada olduğu zaman başarı da beraberinde geliyor. En önemli şey şu anda takım kopmalar yaşandığında dağılmıyor. Arkadaşlığın korunması lazım, bu takımın yenemeyeceği takım yok." sözlerini sarf etti.
"EURO 2024'TE OLMAK İSTERİM"
Kendisi için sorulan, "Bu kadar ivme yakalamış bir Ozan Tufan'ı sence EURO 2024'te görebilecek miyiz?" sorusunu değerlendiren milli futbolcu, "Yani çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Tabii ki ben de EURO 2024'te olmak isterim. Buraya kadar futbolcu arkadaşlarımız getirdi. Herkesin bir payı var ama kulüplerinde iyi oynayanlar seçilecektir diye düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum, inşallah eski günlere döneriz." dedi.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI ATMOSFERİ ÇOK FARKLI"
A Milli Takım'ın turnuvada nereye kadar gidebileceği yönündeki soruya yanıt veren Ozan, "Gruba baktığınız zaman, maçlarımıza baktığınız zaman milli takımımızın genç olmasına rağmen çok fazla yapabilecek şeyi var. Sadece şuna dikkat edilmesi gerekiyor -bizim de bir önceki genç jenerasyon olarak yaptığımız hataydı bu- o turnuvanın atmosferi çok başka. Orada bizim yaptığımız tek hata, sadece 2-3 kişi daha önce Avrupa Şampiyonası görmüştü; Burak ağabey, Hakan, ben bir de Çağlar. O turnuvanın ambiyansı çok başka. İtalya'da açılış maçını oynayacağız, Roma'da oynayacağız, beklenti çok büyük. 'bu takım her şeyi yapar, çeyrek final, yarı final, kupayı bile alabiliriz' söylentileri. Kendi aramızda konuşuyoruz, 'ilk golü ben atacağım' falan. Çok başka bir ambiyans orası, yine çok genç bir takımımız var. Tek yapılması gereken atmosfere çok fazla kapılmamak çünkü alıp sizi götürebiliyor o turnuvadan. Tek maç oynanan bir turnuva, Türklerin yoğun olduğu bir yerde oynanacak, Almanya'da. Turnuva bir başkadır yani, ilk maçı kaybettiğiniz zaman o stresle ikinci maçı kaldıramayabilirsiniz, çok zor oluyor yani. Bunu ben yaşadım daha önce. Yaşadık yani bu durumu da yaşadık. Milli takımımızın gruptan çıkabileceğine inanıyorum ben. Ondan sonra kimlerin geleceği önemli, maç maç gidilirse daha sağlıklı olur gibi." sözlerini sarf etti.
"FERDİ'NİN BÜYÜK TRANSFER YAPMA ZAMANI GELDİ"
Son olarak, "EURO 2024'te patlama yapabilecek Türk oyuncu sence kim olur? Arda Güler gibi bundan sonra Avrupa'ya iyi bir rakama transfer edebileceğimiz Türk oyuncu kim olur?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Hocanın kimleri oynatacağına bağlı olan bir şey bu. Bence Ferdi'nin çok büyük bir transferi olacak, zamanı geldi. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur, Avrupa kupalarında çok iyi yerlere gelirse... Sonuçta bütün dünya scoutları takip ediyor, herkes maça geliyor. Bence Ferdi'nin büyük bir transferi olacak. Onun dışında da Kenan Yıldız var. Tanımıyorum ama oynadığı oyunu beğeniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda süre alırsa, gruptan çıkarsak Juventus'tan daha büyük bir takıma, oynayabileceği bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Ancak Ferdi'de netim yani, zamanı geldi. Ferdi çok geliştirdi kendini ve birkaç pozisyonda oynayabiliyor." dedi.
Sporx Genel Yayın Yönetmeni Burak Şen'e konuşan Ozan Tufan, kariyerine dair önemli ifadeler kullanırken, Fenerbahçe, Milli Takım ve Acun Ilıcalı hakkında da yorumlarda bulundu.
"ÇOK HUZURLUYUM"
"Ozan Tufan'ın İngiltere günleri nasıl geçiyor, oradan Türk futboluna bakış nasıl?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "İlk zamanlar biraz zordu, klasik adaptasyon süreci. Ancak bizim bir Türk kulübü olmamız, oyuncuların genç olması, birbirimize çabuk bağlanmamız, Türk futbolcuların gelmesiyle birlikte çabuk alıştım. Abdüş için de geçerli bu durum. O yüzden bir sıkıntı yok. Oynanan futbol, tribün, saha zeminleri her şey on numara. Ben çok mutluyum ve huzurluyum oynadığım futboldan. Maçlara gelen seyirciler de aynı şekilde huzurlu ayrılıyorlar." dedi.
"ANTRENMANLAR İNANILMAZ YORUCU"
Performansı üzerine gelen "Ozan Tufan'ın Türkiye ve İngiltere performanslarına baktığımızda çok büyük bir fark var. Bunun nedenleri nedir?" sorusunu yanıtlayan milli oyuncu, "Geçen gün Okay Yokuşlu ile konuştuk West Bromwich maçında. Antrenman temposu hem onlarda hem bizde çok yüksek. Eve gidince çocuğuma, eşime vakit ayıramıyorum. Böyle bir bitkinlik... Her gün, her gün yaptıkça alışıyor vücut ama o kadar çok yoruyor ve o kadar çok efor harcatıyor ki size o antrenmanlar... Hele ki maçtan bir gün önce... Vücut performansını, saha içi performansını çok üst düzeye çekiyorlar orada. Belli bir yeteneğe sahip oyuncular, ister istemez öne çıkabiliyor. Kendimde de biraz onu gördüğüm için, topla da daha iyi işler yapınca iki sezondur 8-9 golle devam ediyorum. Daha iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM HER ZAMAN PLAY-OFF'TU"
"Gerçek anlamda Hull City'nin hedefleri nelerdir? Acun Bey'in istediği Premier Lig hayali gerçekleşecek mi?" sorusunu cevaplayan Ozan, "Sezona başladığımızda gerçekçi konuşmak gerekirse sıralamak olarak 1 ve 2. sıra hedefe konmuştu. Gerçekçi bakarsak Premier Lig'den düşen takımların kadroyu koruması, ligde 3 günde 1 maç oynanması... Çok cazip gözükmüyordu bu hedef. Play-off daha gerçekçiydi, yani benim açımdan daha gerçekçiydi en azından. Her zaman hedefimi orada tuttum ben. Takımla konuştuğumda da hedefimizin orası olması gerektiğini ve play-off'ta da ikili maçlardan bir şekilde çıkmamız gerektiğini istişare ettik. Acun ağabeyin her zaman play-off hayali vardı kulübü aldığından beri ancak bu sezon yaptığı transferlerle takım güçlenince biz de bunu sahada gösterdik. Bizim de hayalimiz, hedefimiz arttı. Şu an kötü bir konumda değiliz, 7. sıradayız. 1 puan fark var, 1 maç eksiğimiz var. Kazanmamız durumunda yine 6. olacağız ama arkadan gelen 2-3 takım var, puanlar çok yakın. Ligde ne olup biteceği hiç belli olmuyor, lig sonuncusu Rotherham'ı biz zor zor 2-1 yendik." sözlerini sarf etti.
"ACUN AĞABEY, PREMIER LİG KULÜP SAHİPLERİ İLE İSTİŞARE HALİNDE"
Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi için sorulan "Transfer sürecinden beri Acun Bey seni çok istedi. Acun Bey ile ilişkiniz nasıl devam ediyor? Hull City'de nasıl bir başkan?" sorusuna yanıt veren Ozan Tufan, "Ben Acun ağabeyi çok eskiden beri, Fenerbahçe zamanımdan beri tanıyorum. Çok iyi bir başkan. Başkan demeyeyim de ağabey gibi bir insan. Futbol anlamında kendisini çok geliştirmek istiyor. Doğru adımlar attığını düşünüyorum Championship'ten takım alarak. Premier Lig hayali gerçek olursa adından herkes söz edecek, bütün dünya söz edecek. Şu anda zaten bütün Championship kulüp başkanlarıyla, Premier Lig kulüp sahipleri ile istişare yapıyor. Bence çok doğru bir yerde. Futbola çok önem veren bir insan, gecenin 2'sinde 3'ünde halı saha maçı yapan bir insan. İnşallah üzülmez ve iyi yerlerde olur." dedi.
"BİR WEST HAM'IMIZ YOK MU?"
Kariyerinin ilerleyen safhaları hakkında gelen "Ozan Tufan'ın bu yukarı giden performansı devam etti ve oldu da Ozan Tufan'a Premier Lig kapıları açıldı. Premier Lig'de 'Şu takım olsa güzel olurdu' dediğin bir takım var mı?" sorusunu değerlendiren Ozan, "Ben Londra'yı çok seviyorum. Çok keyif aldığım bir yer. Watford döneminde de keza antrenmandan sonra sürekli giderdim. Kendi aramızda konuşuyoruz yönetimdeki ağabeylerimizle falan. 'Bir West Ham'ımız yok mu?' diyoruz. Hull'dan Premier Lig'e giden oyuncular var. Bakalım var bir hayalimiz ama Hull ile çıkarsak onun keyfi de ayrı olur." ifadelerini kullandı.
"Sence Klopp mu, Guardiola mı, Arteta mı?"sorusunu yanıtlayan milli futbolcu, "Ben Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçı izlemeye gittim. Benim için Guardiola çok başka bir seviyede. Ben bir De Bruyne hayranıyım, sürekli onun maçlarını izliyorum. Tek takip ettiğim oyuncudur saha içinde. Maçı izlemem sadece onun hareketlerini izlerim. De Bruyne'ye öyle bir pozisyon aldırıyor ki saha içinde, bunun De Bruyne ile alakası olmadığını fark ettim. Tamamıyla Guardiola'nın yönlendirmesi ile olduğunu fark ettim. Guardiola'ya saygım çok üst seviyede. Diğerleri de çok iyi hocalar." dedi.
"FENERBAHÇE BENİM İÇİN ÇOK AYRI BİR YERDE"
Fenerbahçe dönemi sonrası için sorulan, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ozan Tufan'ın hayatında neler değişti?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Fenerbahçe'nin benim için her zaman çok farklı bir yeri var. Benim çok enteresan dönemlerim oldu; kadro dışı kaldım, 7 senem geçti, kaptanlık yaptım... Bir sürü anılarım oldu iyisiyle, kötüsüyle. İki sözleşme imzaladım, çok önemli şeyler bunlar kendi adıma. 7 devam ettirebilmek bu süreci iyisiyle, kötüsüyle. Benim artık o 7 yıldan sonra bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Hem Fenerbahçe için hem de benim için doğru olan oydu. O yüzden kendi adıma doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunu ayrılırken başkana da söylemiştim, o da zaten anlayışla karşılamıştı." sözlerini sarf etti.
"TÜRKİYE'DE BİRAZ DEĞİŞİK ŞEYLER OYNANIYOR SAHA İÇİNDE"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Ozan, "İlk başlarda ligi çok izlemiyordum açıkçası. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı takip ediyorum tabii ki ama çok sık 'Maç şu saatte, açayım bakayım' gibi bir durumum yoktu. Son zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki maçlarını takip ediyorum. Tabii ki biraz değişik şeyler oynanıyor saha içinde." dedi.
"BU FENERBAHÇE'DE OYNARIM"
"Bu Ozan Tufan, bugünkü Fenerbahçe'nin 11'inde oynar mı?" sorusunu yanıtlayan "Hocadan hocaya değişen bir şey bu ama ben şu anki halimle dönsem oynarım diye düşünüyorum. Mental olarak, fizik olarak daha başka bir seviyedeyim şu an." ifadelerini kullandı.
"ARDA KENDİNİ BELLİ EDİYORDU"
Real Madrid'de top koşturan Arda Güler hakkında sorulan, "Türkiye'nin Hull City gibi yakından takip ettiği Arda Güler'imiz var bir de. Real Madrid ilk başlarda sıkıntı yaşadı, adapte olamadı. Çıkan yorumlar 'fizik olarak hazır değil' oldu, sakatlıkları oldu ama şimdi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başladı. Ozan Tufan, Arda Güler'in geleceğini nasıl görüyor?" sorusunu yanıtlayan Ozan Tufan, "Arda ilk çıktığında da kendini çok belli etti altyapıdan çıkan oyunculara nazaran, dışarıdan gelen oyunculara nazaran. Başka bir kimliğinin olduğunu, yeteneğinin olduğunu belli etti. Bu tarz oyuncuların tek ihtiyacı süre. Bu süreyi tanımazsanız hiçbir oyuncunun ne olup bittiğini anlayamazsınız. Arda'ya verilen sürede şansını çok iyi kullandı ve taraftara da medyaya da kendini gösterdi. Arda'nın en büyük avantajı taraftarın arkasında olmasıydı. Bugün bir transfer yaptığınızda, 1-2 maç kötü oynadığında tepkiler olabiliyor. Arda'da iyisiyle kötüsüyle her şey olunca, taraftar da arkasında olunca öz güveniyle birlikte yeteneğini ortaya çıkardı. Şu anda zaten dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. İnşallah süre alır, biz de bekliyoruz evimizde oynasın, izleyelim diye. Son hafta orta sahadan attığı şutu gördüm, mükemmeldi. Vinicius gibi biz de kalktık ayağa." dedi.
"BU MİLLİ TAKIMIN YENEMEYECEĞİ KİMSE YOK"
"Milli takıma gelelim. Montella ile çok büyük bir çıkış yakaladık. Durum kötüye giderken çok büyük bir ivme yakaladık. Montella'daki sihir neydi sence?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Milli takımlarda en büyük olay arkadaşlık. Ben de o ortamda bulunduğum için biliyorum. Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş oraya gittiğiniz zaman kulüpler bir kenara bırakılır, herkes birbiri ile iç içe geçer. Bir önceki zamanlarda herkesin 'Benim oynamam lazımdı, benim hakkımdı' gibi röportajları oluyordu. Bu tarz hareket edildiği zaman milli takım kötüye gidiyordu. Milli takım bir arada olduğu zaman başarı da beraberinde geliyor. En önemli şey şu anda takım kopmalar yaşandığında dağılmıyor. Arkadaşlığın korunması lazım, bu takımın yenemeyeceği takım yok." sözlerini sarf etti.
"EURO 2024'TE OLMAK İSTERİM"
Kendisi için sorulan, "Bu kadar ivme yakalamış bir Ozan Tufan'ı sence EURO 2024'te görebilecek miyiz?" sorusunu değerlendiren milli futbolcu, "Yani çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Tabii ki ben de EURO 2024'te olmak isterim. Buraya kadar futbolcu arkadaşlarımız getirdi. Herkesin bir payı var ama kulüplerinde iyi oynayanlar seçilecektir diye düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum, inşallah eski günlere döneriz." dedi.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI ATMOSFERİ ÇOK FARKLI"
A Milli Takım'ın turnuvada nereye kadar gidebileceği yönündeki soruya yanıt veren Ozan, "Gruba baktığınız zaman, maçlarımıza baktığınız zaman milli takımımızın genç olmasına rağmen çok fazla yapabilecek şeyi var. Sadece şuna dikkat edilmesi gerekiyor -bizim de bir önceki genç jenerasyon olarak yaptığımız hataydı bu- o turnuvanın atmosferi çok başka. Orada bizim yaptığımız tek hata, sadece 2-3 kişi daha önce Avrupa Şampiyonası görmüştü; Burak ağabey, Hakan, ben bir de Çağlar. O turnuvanın ambiyansı çok başka. İtalya'da açılış maçını oynayacağız, Roma'da oynayacağız, beklenti çok büyük. 'bu takım her şeyi yapar, çeyrek final, yarı final, kupayı bile alabiliriz' söylentileri. Kendi aramızda konuşuyoruz, 'ilk golü ben atacağım' falan. Çok başka bir ambiyans orası, yine çok genç bir takımımız var. Tek yapılması gereken atmosfere çok fazla kapılmamak çünkü alıp sizi götürebiliyor o turnuvadan. Tek maç oynanan bir turnuva, Türklerin yoğun olduğu bir yerde oynanacak, Almanya'da. Turnuva bir başkadır yani, ilk maçı kaybettiğiniz zaman o stresle ikinci maçı kaldıramayabilirsiniz, çok zor oluyor yani. Bunu ben yaşadım daha önce. Yaşadık yani bu durumu da yaşadık. Milli takımımızın gruptan çıkabileceğine inanıyorum ben. Ondan sonra kimlerin geleceği önemli, maç maç gidilirse daha sağlıklı olur gibi." sözlerini sarf etti.
"FERDİ'NİN BÜYÜK TRANSFER YAPMA ZAMANI GELDİ"
Son olarak, "EURO 2024'te patlama yapabilecek Türk oyuncu sence kim olur? Arda Güler gibi bundan sonra Avrupa'ya iyi bir rakama transfer edebileceğimiz Türk oyuncu kim olur?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Hocanın kimleri oynatacağına bağlı olan bir şey bu. Bence Ferdi'nin çok büyük bir transferi olacak, zamanı geldi. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur, Avrupa kupalarında çok iyi yerlere gelirse... Sonuçta bütün dünya scoutları takip ediyor, herkes maça geliyor. Bence Ferdi'nin büyük bir transferi olacak. Onun dışında da Kenan Yıldız var. Tanımıyorum ama oynadığı oyunu beğeniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda süre alırsa, gruptan çıkarsak Juventus'tan daha büyük bir takıma, oynayabileceği bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Ancak Ferdi'de netim yani, zamanı geldi. Ferdi çok geliştirdi kendini ve birkaç pozisyonda oynayabiliyor." dedi.
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