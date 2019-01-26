"OZAN KABAK İLK 11'DE YER ALABİLİR"

STUTTGART'IN EN PAHALI TRANSFERİ

Stuttgart'ın Bayern Münih ile 27 Ocak Pazar günü TSİ 17.30'da oynayacak karşılaşmada Ozan Kabak2ın ilk 11'de yer alması gündemde...Stuttgart Teknik Direktörü Marcus Weinzierl'in ideal 11'inde yer alan stoper Timo Baumgartl'ın sakatlanmasının ardından Marc Oliver Kempf'in yanında yer alacak stoper için iki ihtimal bulunduğu yazıldı.Pavard'ın sakatlığı, Badstuber'in sakatlıktan yeni çıkması ve formsuzluğu nedeniyle bir seçenek olmadıkları ve bu nedenle ya Ozan Kabak'ın ya da bu sezon Bundesliga'da 2 maçta 81 dakika forma giyen 17 yaşındaki Antonis Aidonis'in oynayacağı belirtildi.Maç öncesi basın toplantısında bu soruyu cevaplayan Stuttgart Teknik Direktörü Weinzierl, "Ozan Kabak, antrenmanlarda çok iyi bir etki bıraktı. Elbette, kendini daha iyi göstermesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Bayern Münih'e karşı Ozan Kabak ilk 11'de yer alabilir." dedi.Almanya'nın Stuttgart kentinde 1893'te kurulan kulübün 125 yılı geçkin tarihinin en pahalı transferi Ozan Kabak oldu.Bu sezon başında gençlere verdiği yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çeken Stuttgart, Arjantin'in Argentinos Juniors takımından Nikolas Gonzalez'e 8,5 milyon avro, İngiltere'nin Manchester City takımından ise Pablo Maffeo'ya 9 milyon avro ödeyerek arka arkaya kulüp tarihinin rekorlarını kırmıştı.Alman temsilcisinin Galatasaray'dan aldığı Ozan Kabak, 11 milyonluk bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçti.