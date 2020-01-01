Oubre Jr.: "Ligdeki birkaç iki yönlü oyuncudan biriyim!"

Golden State Warriors'ın yeni oyuncusu Kelly Oubre Jr., yeni sezonda Warriors forması giymek üzere olmasıyla ilgili konuştu.



24 yaşındaki oyuncu, Kron4 News'ten Jason Dumas ile Warriors'a katılma heyecanını paylaştı ve Golden State'in kendisi için mükemmel bir yer olduğuna inandığını belirtti:



"Benim için çok uygun olduğunu gördüğüm bir yerdi. Ne yazık ki, Klay (Thompson) sakatlandı ve kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemezdim.



Sağlığına kavuşması ve tam güçte olmamız için sabırsızlanıyorum. Ancak haber çıktığında ve Golden State bana ulaşıp ilgilendiklerini söylediğinde, önümüzdeki sezon benim için en uygun olduğunu düşündüğümüz bir fırsattı.



Tüm bunların üzerinden geçmek inanılmaz bir yolculuk oldu. Basketbol oyunu harika bir şey ve bu işte çok fazla duygu ve çok fazla enerji var, bu yüzden buraya geldiğim için mutluyum."



"TAKIMDAKİLERLE TANIŞTIM"



Oubre ayrıca bir Warriors oyuncusu olarak ilk deneyiminden bahsetti ve yeni başantrenörü Steve Kerr'le şimdiden konuştuğunu açıkladı:



"Koç Steve Kerr ile konuşmuştum. Eski Kansas mezunu Aaron Miles ile de görüşmüştüm. Pazar, tesisteki ilk günümdü, bu yüzden birçok sağlık personeli, eğitim personeli ve bir sürü kişiyle tanışma fırsatım oldu. Yavaş yavaş birbirimizi tanımaya başlıyoruz."



"SON KALAN İKİ YÖNLÜ ADAMLARDANIM"



Değeri ve ortaya ne koyabileceği sorulduğunda, Oubre tereddüt etmedi ve kendisini NBA'deki "son kalan birkaç iki yönlü oyuncudan biri" olarak nitelendirdi:



"Dürüst olmak gerekirse, sahaya çok fazla enerji getiriyorum. Elbette çok silahları var, ama ben de hücum ve savunmada da bir silahım. Berrak ve pozisyonsuz basketbol akışını takıma geri getirebileceğimi düşünüyorum. Birden beşe kadar her pozisyonu savunabilirim. Bir, iki, üç ve dört numarada oynayabilirim, gerekirse esnek dört bile olurum. Sadece sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak ve en iyi kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum, bu iki yönlü bir oyuncu olmak demek."



Oubre Jr. önceki sezon Phoenix Suns için sayı (18.7), ribaund (6.4) ve üç sayılık yüzdesi (35.2) bazında kariyerinin en yüksek noktalarına ulaşmıştı.



