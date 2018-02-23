Bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği müthiş başarı ile dikkat çeken Östersunds'un İngiliz teknik direktörü Graham Potter'ın Premier Lig'e gideceği iddia ediliyor. Östersunds Başkanı Daniel Kindberg ise yaptığı son açıklama ile iddiaları sonlandırdı.
''NEDEN WEST BROMWICH GİBİ KÜÇÜK TAKIMA GİTSİN?''
Arsenal'i Londra'da 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan Daniel Kindberg, ''Graham Potter, neden West Bromwich gibi küçük bir kulübe gitsin ki? Çok anlamsız. West Bromwich her 2 haftada bir teknik direktör kovuyor. Potter, oraya gidemez. Giderse Avrupa'nın büyük takımlarından birisine gider'' sözlerini kullandı.
''ARSENAL, HER TEKNİK ADAMIN HAYALİDİR''
Kindberg'in West Bromwich açıklamalarının ardından bir gazetecinin ''Belki Arsenal'e gider?'' sorusu üzerine ise İsveçli Başkan, ''Haha, Her teknik direktörün hayalindeki takımdır. Ama Arsenal'in zaten bir teknik direktörü var'' diye konuştu.
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''NEDEN WEST BROMWICH GİBİ KÜÇÜK TAKIMA GİTSİN?''
Arsenal'i Londra'da 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan Daniel Kindberg, ''Graham Potter, neden West Bromwich gibi küçük bir kulübe gitsin ki? Çok anlamsız. West Bromwich her 2 haftada bir teknik direktör kovuyor. Potter, oraya gidemez. Giderse Avrupa'nın büyük takımlarından birisine gider'' sözlerini kullandı.
''ARSENAL, HER TEKNİK ADAMIN HAYALİDİR''
Kindberg'in West Bromwich açıklamalarının ardından bir gazetecinin ''Belki Arsenal'e gider?'' sorusu üzerine ise İsveçli Başkan, ''Haha, Her teknik direktörün hayalindeki takımdır. Ama Arsenal'in zaten bir teknik direktörü var'' diye konuştu.
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