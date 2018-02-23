Bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği müthiş başarı ile dikkat çeken'un İngiliz teknik direktörü'ın Premier Lig'e gideceği iddia ediliyor. Östersunds Başkanıise yaptığı son açıklama ile iddiaları sonlandırdı.Arsenal'i Londra'da 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan Daniel Kindberg, ''Graham Potter,Potter, oraya gidemez. Giderse Avrupa'nın büyük takımlarından birisine gider'' sözlerini kullandı.Kindberg'in West Bromwich açıklamalarının ardından bir gazetecinin ''Belki Arsenal'e gider?'' sorusu üzerine ise İsveçli Başkan, ''Haha, Her teknik direktörün hayalindeki takımdır. Ama Arsenal'in zaten bir teknik direktörü var'' diye konuştu.