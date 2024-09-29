Osman Şenher: 'Kralların gollerine yazık oldu'

Sabah Spor yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı yorumladı.
Şenher, "Okan hocayı kutlarım, mangal gibi yürek var. Bu iki futbolcu da üç gol atarak neler yapabileceklerini herkese gösterdiler, resmen 'biz kralız' diye bağırdılar." ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN YORUMLARI
"Sekiz günde üç maç oynamak Galatasaraylı futbolcuları hem fizik hem mental olarak epey hırpalamış. Okan Buruk herkesin hayali olduğu gibi Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmanın bir devre de olsa gururunu yaşadı. Okan hocayı kutlarım, mangal gibi yürek var. Bu iki futbolcu da üç gol atarak neler yapabileceklerini herkese gösterdiler, resmen 'biz kralız' diye bağırdılar.
Attıkları gollerde teknik, güç, akıllılık her şey vardı. Böyle iki golcüyü Avrupa'nın dev takımları bile yan yana getiremiyor. Osimhen sakatlanıp devrede çıktı, Icardi yalnız kaldı. Orta sahadan da top gelmeyince sarı-kırmızılıların futbolu kabusa döndü.
Kasımpaşa gerçekten çok zor bir rakip. Maçın ikinci devresinde orta sahanın hakimi oldular. Öyle bir baskı yaptılar ki, Cim-Bom hücuma çıkamadı, gol pozisyonuna giremedi. Demek ki orta sahanın beyni olan isim Torreira'ymış. Onun olmadığı maçlarda bu sıkıntı çekilecek öyle görünüyor. Sara ilk yarı harika oynadı, enfes bir gol pası verdi, ona sözüm yok. Kerem ise beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'ın ikinci handikapı Davinson Sanchez. O olmayınca takım geriden oyun kurup hücuma çıkamıyor. Nelsson iyi bir kesici ama kesinlikle bir oyun kurucu değil. Sanchez'siz Abdülkerim'in de futbolu geriye gidiyor. Bu yüzden takım çok zorlandı. Sanchez sadece stoper değil; orta sahada oynayan isimlerden daha iyi oyun kuruyor, hücuma çıkıyor, kornerlerde kafa topuna yükselip gol atıyor. Şu an takımın en kilit futbolcularının başında geliyor.
Sallai kendini göstermek için uğraşsa da fazla ön plana çıkamadı. Sağ bekte Jelert ise iyi koşuyor ama onun da üst üste maçlar oynayıp takıma alışması lazım. Yunus iyi niyetli, belli takıma girmek istiyor. Harika da mücadele ediyor. Dün gece ilk 30-35 dakika görevini de kusursuz yaptı ama daha sonra yorgunluktan olacak oldukça zorlandı.
Sonuçta Süper Lig'de kolay maç yok. Rakibini biraz boş bırakır, oyunu rölantiye alırsan dünkü gibi sorunların hepsini yaşarsın. Kasımpaşa önünde Galatasaray'ın orta sahası ve defansı 'Gelin bana gol atın' diye rakibi resmen çağırdı. Uzatmalarda gelen golle de sezonun ilk puan kaybı yaşandı."
Şenher, "Okan hocayı kutlarım, mangal gibi yürek var. Bu iki futbolcu da üç gol atarak neler yapabileceklerini herkese gösterdiler, resmen 'biz kralız' diye bağırdılar." ifadelerini kullandı.
İŞTE OSMAN ŞENHER'İN YORUMLARI
"Sekiz günde üç maç oynamak Galatasaraylı futbolcuları hem fizik hem mental olarak epey hırpalamış. Okan Buruk herkesin hayali olduğu gibi Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmanın bir devre de olsa gururunu yaşadı. Okan hocayı kutlarım, mangal gibi yürek var. Bu iki futbolcu da üç gol atarak neler yapabileceklerini herkese gösterdiler, resmen 'biz kralız' diye bağırdılar.
Attıkları gollerde teknik, güç, akıllılık her şey vardı. Böyle iki golcüyü Avrupa'nın dev takımları bile yan yana getiremiyor. Osimhen sakatlanıp devrede çıktı, Icardi yalnız kaldı. Orta sahadan da top gelmeyince sarı-kırmızılıların futbolu kabusa döndü.
Kasımpaşa gerçekten çok zor bir rakip. Maçın ikinci devresinde orta sahanın hakimi oldular. Öyle bir baskı yaptılar ki, Cim-Bom hücuma çıkamadı, gol pozisyonuna giremedi. Demek ki orta sahanın beyni olan isim Torreira'ymış. Onun olmadığı maçlarda bu sıkıntı çekilecek öyle görünüyor. Sara ilk yarı harika oynadı, enfes bir gol pası verdi, ona sözüm yok. Kerem ise beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'ın ikinci handikapı Davinson Sanchez. O olmayınca takım geriden oyun kurup hücuma çıkamıyor. Nelsson iyi bir kesici ama kesinlikle bir oyun kurucu değil. Sanchez'siz Abdülkerim'in de futbolu geriye gidiyor. Bu yüzden takım çok zorlandı. Sanchez sadece stoper değil; orta sahada oynayan isimlerden daha iyi oyun kuruyor, hücuma çıkıyor, kornerlerde kafa topuna yükselip gol atıyor. Şu an takımın en kilit futbolcularının başında geliyor.
Sallai kendini göstermek için uğraşsa da fazla ön plana çıkamadı. Sağ bekte Jelert ise iyi koşuyor ama onun da üst üste maçlar oynayıp takıma alışması lazım. Yunus iyi niyetli, belli takıma girmek istiyor. Harika da mücadele ediyor. Dün gece ilk 30-35 dakika görevini de kusursuz yaptı ama daha sonra yorgunluktan olacak oldukça zorlandı.
Sonuçta Süper Lig'de kolay maç yok. Rakibini biraz boş bırakır, oyunu rölantiye alırsan dünkü gibi sorunların hepsini yaşarsın. Kasımpaşa önünde Galatasaray'ın orta sahası ve defansı 'Gelin bana gol atın' diye rakibi resmen çağırdı. Uzatmalarda gelen golle de sezonun ilk puan kaybı yaşandı."