Osman Şenher: 'Galatasaray bedelini ödedi'

Osman Şenher, Galatasaray 'ın Hatayspor ile berabere kaldığı maçı yorumladı.Galatasaray'ın oynadığı futbol, dün gece beni şaşırttı. Hele öyle bir 45 dakika yaşadık ki, sanki sahada Galatasaray yoktu. Rakip Hatayspor zayıf bir takım, üzerine de fazla gelemiyor. Bu şartlarda bile ilk golü sarı-kırmızılılar yiyor. Komedi gibi...Top Kaan ve Abdülkerim'in ayakları arasında dolaşıyor, arkasında da Osimhen var. O topa nasıl orada vurdurulur benim aklım almıyor. Hadi bunu da geçtim, girilen öyle gol pozisyonları var ki pes dedirtecek kadar. Barış Alper'in 3 net pozisyonu var. Ama kardeşim geçen hafta maçın yıldızıydın ama dün gece de hiç kusura bakma takımına 3 puanı aldırmayan futbolcu oldun. Osimhen de kaçırdı ama adam öyle gollük paslar veriyor ki, artık o topları değerlendireceksin. Değerlendirmezsen de ligin en zayıf takımına karşı iki puan kaybedersin.Tamam, tek taraflı maç oldu, kabul ediyorum. Karşılaşma Galatasaray'ın kontrolündeydi. Rakip 3 kere geldi, neredeyse 3 gol atacaktı. Defans kurgusu bir türlü orta sahayla birleşemiyor. Kanatlardan gelen ya da kornerden gelen her topa rakip kafayı vuruyor. Savunma seyrediyor. Her maç bu böyle. Yenen gollere bakın, birbirinin kopyası. Dinamo Kiev, Ajax olmak üzere çok zor iki maç var. Okan Hoca'nın tedbirleri alması lazım.Kaan Ayhan sağ bek oynuyor. Çocuk iyi niyetle mücadele ediyor bir şey demiyorum ama o mevkide oynayacak futbolcunun daha tempolu, daha süratli, daha çabuk olması gerek. Sallai sanki o mevkide Kaan'dan daha iyi randıman verecek gibi görünüyor. Yunus bu sezonun yıldızı ama o da Başakşehir ve Hatayspor karşısında tekniğini, becerilerini sahaya koyamadı. Bir de anlayamadığım, Yunus'a ve Barış'ta çalım atma hastalığı var. Rakibi bir kere geçerlerse üç kere de top kaybı yapıyorlar. Kaybettikleri her top rakip atağına dönüşüyor.Demek ki Sara'sız bir Cim Bom düşünülemez. Sara ile beraber takımın futboluna da bir kalite geliyor. Bu kadar pas hatası yapmıyorlar. Osimhen gibi büyük bir yıldızın var, rakip iki savunma oyuncusuyla boğuşuyor. Hiç bir arkadaşı yanına gelip o bloğu dağıtmak için Nijeryalı futbolcuya yardım etmiyor. Gel de Icardi'yi arama!Bundan sonraki maçlarda dün gece olduğu gibi futbolcuların rakibini küçümsememesi lazım. Küçümsersen işte böyle bedeli ağır oluyor. Son sözüm de Belçikalı VAR hakemine... Defans futbolcusunun eli yerdeyken, top otuz santim yüksekten üzerine gelirken, oyuncu elini kaldırıyor ve topa tokat atıyor. Bu, dünyanın her tarafında, sana göre bana göre değil, kural olarak penaltıdır."