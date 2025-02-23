Osimhen'in Fenerbahçe hedefi!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, gözünü Fenerbahçe derbisine çıktı.
Fenerbahçe derbisine özel hazırlanan Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki maçta Dries Mertens'e asist yapmıştı. Osimhen, bu kez Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamak istiyor.
Beşiktaş'a karşı da iki kez fileleri havalandıran Osimhen, derbide Okan Buruk'un en büyük gol ayağı olacak.
Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.
Fenerbahçe derbisine özel hazırlanan Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısındaki maçta Dries Mertens'e asist yapmıştı. Osimhen, bu kez Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamak istiyor.
Beşiktaş'a karşı da iki kez fileleri havalandıran Osimhen, derbide Okan Buruk'un en büyük gol ayağı olacak.
Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.
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