Osimhen için Napoli'ye dev teklif!

Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, golcü oyuncu Victor Osimhen için Napoli'ye 65 Milyon euro'yu aşan ilk teklifini yaptı.



HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI



Napoli'nin 25 yaşındaki golcüyü bırakmaya hazır olduğu ancak Nijeryalı yıldız ile Suudi Arabistan ekibi arasında henüz anlaşma sağlanmadığı belirtildi.



Son olarak Victor Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşma ihtimalinin uzak olduğu ve golcü futbolcunun seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Osimhen'in menajeri, Al Ahli ile çıkan transfer haberlerinin ardından bir açıklama yaptı.



Menajer Calenda yaptığı açıklamada, "Osimhen, Napoli'nin oyuncusudur ve yakın zamanda sözleşmesi her iki tarafın da memnuniyetiyle yenilenmiştir. Victor'un Avrupa'da yapması gereken daha çok şey var.'' ifadelerini kullandı.



KARİYER RAKAMLARI



Kariyerinde 223 maça çıkan Osimhen, 114 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.





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