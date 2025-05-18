Osimhen'den geleceği için açıklama

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Osimhen, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey." dedi.
Geleceğiyle ilgili gelen soruya Osimhen, "Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum." cevabını bıraktı.
Osimhen, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey." dedi.
Geleceğiyle ilgili gelen soruya Osimhen, "Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum." cevabını bıraktı.
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