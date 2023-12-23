Osimhen'den 130 milyon euro'luk imza!

Napoli, Victor Osimhen ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İtalyan basınında yer alan haberde, Nijeryalı futbolcunun serbest kalma maddesinin 130 milyon euro olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Osimhen'den 130 milyon euro'luk imza!
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23 Aralık 2023 16:16
Son güncelleme 23 Aralık 2023 16:38
Napoli, takımın önemli isimlerinden golcü futbolcusu Victor Osimhen ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı golcünün 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde ise, Osimhen'in yeni sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 130 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'ye 2020 yazında 75 milyon euro karşılığında Lille'den transfer edilen Victor Osimhen, İtalyan ekibinde 118 maçta 67 gol, 17 asistlik performans sergiledi.



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