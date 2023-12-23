Osimhen'den 130 milyon euro'luk imza!

Napoli, takımın önemli isimlerinden golcü futbolcusu Victor Osimhen ile yeni sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı golcünün 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.İtalyan basınında yer alan haberde ise, Osimhen'in yeni sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 130 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.Napoli'ye 2020 yazında 75 milyon euro karşılığında Lille'den transfer edilen Victor Osimhen, İtalyan ekibinde 118 maçta 67 gol, 17 asistlik performans sergiledi.