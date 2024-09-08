Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osayi Samuel, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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08 Eylül 2024 13:05
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Bright Osayi Samuel'den kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nijeryalı futbolcu sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Osayi Samuel'in sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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