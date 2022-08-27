Oryantiringde milliler 1'i altın 4 madalya kazandı

Milli sporcular, "Sürat Oryantiring Yarışması"nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Oryantiringde milliler 1'i altın 4 madalya kazandı
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27 Ağustos 2022 16:36
Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da düzenlenen organizasyonda, "Sürat Oryantiring Yarışması" gerçekleştirildi.

Erkekler elit 21 yaş kategorisinde Ahmet Kaçmaz altın, erkekler 18 yaşta Halil Özdemir gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 18 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşa Asya Tuzcuoğulları ve Beyza Nur Kaplan ise üçüncü oldu.

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