Orkun Kökçü için Liverpool açıklaması!

Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama geldi.



LIVERPOOL İÇİN AÇIKLAMA



Milli futbolcunun babası Halis Kökçü, Orkun için önemli açıklamalara imza attı. Orkun geleceği için konuşan ve Liverpool ile ilgili çıkan haberleri değerlendiren Halis Kökçü, "Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün." dedi.



Halis Kökçü ayrıca, "Modern futbolda kulüpler ekonomik durumlarını düşünür ve kar etmek isterler. Orkun bir sonraki adımı atabilecek potansiyele sahip bir futbolcu. Taraftarlar ve kulüp de bunu biliyor. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.



Record, geçtiğimiz haftalarda Orkun Kökçü'nün, orta saha transferi yapmak isteyen Liverpool'un listesinde olduğunu öne sürmüştü.



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Orkun, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



BENFICA PERFORMANSI



Benfica, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2023 yazında Feyenoord'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



Benfica forması altında 53 maçta sahaya çıkan Orkun Kökçü, 11 gol attı ve 14 asist yaptı.



