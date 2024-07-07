Orkun Kökçü: 'Burada ev sahibi gibiydik'

A Milli Takımımızın yıldız oyuncularından Orkun Kökçü, 2-1 kaybettiğimiz Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Taraftarlara teşekkür eden Orkun, şu ifadeleri kullandı;



"Ülkemize teşekkür ediyorum, bizi çok güzel desteklediler. Ev sahibi gibi çıktık maçlara, bize büyük motivasyon oldular. Üzgünüz ama sonunda gurur duyacağımız bir turnuva oldu. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda başarılı olmak. Hedefimiz diğer turnuvalara katılmak ve aynı ruhla taraftarlarımızı gururlandırmak."







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