Onyekuru'nun Galatasaray'ı kabul etme sebebi

Galatasaray sürpriz bir şekilde bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Çok gizli bir operasyonla İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki yetenekli oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma transferi olay yarattı. Birçok takımla anılan ama Galatasaray'ı tercih eden Onyekuru, Cimbom'u seçmesinin nedenlerini Nijerya'dan Guardian gazetesi yazarı Oluwashina Okeleji'ye anlattı.Onyekuru'nun kendisine, "Diğer iki İstanbul takımından (Fenerbahçe ve Beşiktaş) da teklif aldım" dediğini ifade eden Okeleji, "Galatasaray'ı niye tercih ettin?" sorusuna ise taraftarlarları oldukça memnun edecek şu yanıtları verdi: "Galatasaray'ı seçme nedenim Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörünün yanı sıra maçlarının her zaman dolu tribünler önünde oynanması."Okeleji haberinde, "Sakatlık dönemini atlattı. Onyekuru için Fatih Terim, Guardiola etkisi yapacaktır" ifadelerini de kullandı.Onyekuru'nun süper gizli transferinin arkasında ise yine Terim'in yakın dostlukları yatıyor. Tecrübeli teknik adam, G.Saray'a ilk teknik adam olduğu dönemde Everton'ın sportif direktörü olan Marcel Brands'ı tanıyordu. Onyekuru boşa çıkınca Fatih Terim, Brands'ı aradı. Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna etti.