Onurcan Piri'den Icardi ve penaltı itirafı

Giresunspor'un kaptanı ve kalecisi Onurcan Piri, Galatasaray'a karşı aldıkları 4-0'lık yenilgi sonrası açıklama yaptı.



Onurcan, "Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ederim. Bizim kadromuza göre çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Maçın başından ilk gole kadar iyi oynadık. İlk golden sonra çözülmeler başladı. 4 gol yedik, bize yakışmayacak hatalar yüzünden goller yedik. Bizim rakibimiz Galatasaray değil. Hafta içi bizim için daha önemli bir maçımız var. Bu maç bitti, daha önemli Kasımpaşa maçı bizi bekliyor." dedi.



Mauro Icardi'nin penaltısını kurtarması hatırlatılan Onurcan Piri, "Biz hafta içi analiz yapıyoruz. Ceza sahası dışından şutlar, penaltılar... Sağ olsun hocalarımız yardımcı oluyor. Icardi, iki türlü vuruş yapıyor. Beklediğim vuruşu yaptı. Rahattım ama topun başındaki oyuncu dünyanın belki sayılı forvetlerinden şansım yaver gitti, şanslıydım diyeyim." diye konuştu.





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