Önder Karaveli, takdir topladı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Önder Karaveli, çalışmalarıyla takdir topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli, takdir topladı
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19 Temmuz 2024 09:45
Abdullah Avcı'nın birinci yardımcısı olan Önder Karaveli, ilk günden itibaren özverili çalışmalarıyla takdir topluyor.

Antrenmanlar boyunca futbolcuları tek tek kontrol eden ve sürekli ayrı ayrı gruplarla çalışması dikkat çeken Karaveli, iletişimi çok iyi kuruyor.

Zaman zaman oyuncularla şakalaşan ve onlarla aynı tempoda antrenman dahi yapan Karaveli, genç futbolcuları ise el üstünde tutuyor.

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