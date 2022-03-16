Önder Karaveli: 'Suçlu sizler değilsiniz!'

Derbide ilk 11'de forma verdiği Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı 39. dakikada oyundan alarak Cyle Larin ve Michy Batshuayi'yi sahaya süren Karaveli, ağrıları bulunan Josef de Souza'yı da yedek soyundurması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.



Dev maçta iki farklı geriye düşmeleri üzerine oyuna acil müdahale etmek amacıyla Larin ve Batshuayi'ye görev veren siyah-beyazlı hocanın maçtan sonra Kenan ve Güven'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.



"SUÇLU SİZ DEĞİLSİNİZ!"



Teknik patron Önder Karaveli'nin ilk yarı bitmeden oyundan aldığı iki oyuncuya yaptığı değişikliğin sebeplerini anlattığı öğrenildi.



Oyuncuların ismine bakmadan her zaman performans odaklı tercihler yaptığını aktaran deneyimli teknik adamın, "Suçlu kesinlikle sizler değilsiniz. Taktik gereği değişiklik yaptım. Son haftalardaki performansınızla derbide ilk 11'de oynamayı hak ettiğiniz için sizlere forma verdim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



GÜVEN'E TEPKİ VERMEDİ



Bu arada Karaveli'nin ilk yarıda oyundan alındıktan sonra Kenan'ın aksine doğrudan soyunma odasına giden Güven Yalçın'a kızmadığı da kaydedildi. Siyah-beyazlı hocanın bu davranışı Güven'in üzüntüsüne bağladığı ve herhangi bir tepki göstermediği ifade edildi.





İLGİLİ VİDEO