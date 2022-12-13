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Ömer Faruk Beyaz için yeni kulüp aranıyor!

Stuttgart, Magdeburg'a kiralanan ancak yeterli süreyi alamayan Ömer Faruk Beyaz için yeni bir kulüp arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ömer Faruk Beyaz için yeni kulüp aranıyor!
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13 Aralık 2022 15:58
Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ı Magdeburg'dan geri çağırarak yeni bir kulübe kiralamayı planlıyor.

Kulübün yeni spor direktörü Fabian Wohlgemuth, 19 yaşındaki futbolcunun geri çağrılması için Magdeburg ile temas halinde olduklarını söyledi.

Wohlgemuth açıklamasında, "Elbette oynadığı süreden memnun olamayız. Oynaması için ilgimiz ve özel bir görevimiz var. Bu nedenle Magdeburg ile oyuncuyu geri çağırmak ve başka bir kulübe kiralamak için konuşuyoruz." dedi.

Ömer Faruk Beyaz, transfer döneminde kiralandığı Magdeburg'da 4 maçta toplam 73 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'den 2021 yazında Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcunun Alman ekibindeki sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

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