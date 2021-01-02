Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlaması sonrası ciddi bir şekilde yaralanan Galatasaraylı Omar, Arjantinli futbolcu Lucas Viatri ile aynı kaderi paylaştı. 29 Aralık 2017'de Uruguay'ın CA Penarol formasını giydiği dönemde yılbaşı kutlamalarına katılan Viatri, havai fişek nedeniyle yüzünden yaralanmıştı.Doktorların, iki gözünün de neredeyse tamamen görme yetisini kaybettiğini açıkladığı Arjantinli futbolcu, 183 gün süren tedavi süreci sonrası 27 maç kaçırmış, ardından sahalara dönmüştü.Öte yandan Kasım 2012'de D.Moskova- Zenit karşılaşmasında kaleci Anton Shunin Zenit taraftarlarının attığı havai fişek ile hafif şekilde yaralanmıştı. Bunun yanında İsveç'te tribünlerde bir dönem moda olan havai fişek atılması ciddi taraftar yaralanmaları nedeniyle yasaklanırken, NFL'den Jason Pierre- Paul da havai fişek yüzünden ellerini kaybetme noktasına gelmişti.