Olympiakos'un Beşiktaşlı N'Koudou ısrarı devam ediyor

Yunanistan ekibi Olympiakos, daha önce de teklifte bulunduğu Georges-Kevin N'Koudou için Beşiktaş'ın kapısını yeniden çaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Olympiakos'un Beşiktaşlı N'Koudou ısrarı devam ediyor
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18 Temmuz 2021 00:52
Beşiktaş'ın kapısını Georges-Kevin N'Koudou için daha önceden çalan Olympiakos'un bu transferi gerçekleştirmek için yeniden çalışmalara başladığı belirtildi.

Yunan basını tarafından aktarılan haberlere göre N'Koudou transferi için ısrarcı olan Olympiakos'a Beşiktaş'ın tavrı olumlu ancak siyah beyazlıların sunduğu şartların zorlayıcı olabileceği belirtiliyor. N'Koudou'yu kiralamak isteyen Olympiakos'a olumlu yanıt veren Beşiktaş'ın 1 yıl kiralık süresinin ardından zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmasının transferi zora soktuğu belirtiliyor.

Haberlerde Beşiktaş'ın N'Koudou satışı için zorunlu satın alma opsiyonu şartını çekmesi halinde transferin kısa sürede çözülebileceği aktarılıyor.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve 11 gol 5 asist üretti.


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