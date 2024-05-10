Olimpiyatlar'a 110 gün kala kota 56'ya çıktı

İki branşta takım olarak kota alındı

En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Okçuluktan 9 kota

15 madalyanın 10'unu alanlar Paris'te

Kotalar

Branş Sporcu Disiplin-sıklet Kota alınan müsabaka Para atıcılık Aysel Özgan P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca Dünya Kupası Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar P4 Karışık 50 metre tabanca Dünya Şampiyonası Para atıcılık Cevat Karagöl P4 Karışık 50 metre tabanca Dünya Şampiyonası Para atıcılık Çağla Baş R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek Avrupa Şampiyonası Para atıcılık Erhan Coşkuner R3 Karışık 10 metre havalı tüfek Dünya Şampiyonası Para atıcılık Hakan Çevik R5 Karışık 10 metre havalı tüfek Dünya Kupası Görme engelliler futbol Erkek Milli Takım (10 kişi) B1 Avrupa Şampiyonası Görme Engelliler Golbol Kadın Milli Takımı (6 kişi) Golbol IBSA Dünya Şampiyonası Para atletizm Muhammed Khalvandi Cirit atma F57 Dünya Şampiyonası Para atletizm Hamide Doğangün 800 metre T53 Dünya Şampiyonası Görme engelliler atletizm Mikail Al 1500 metre T13 Dünya Şampiyonası Görme engelliler atletizm Oğuz Akbulut 400 metre T12 Dünya Şampiyonası Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Erkekler W1 Dünya Şampiyonası Para okçuluk Yağmur Şengül Kadınlar klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Yavuz Papağan Erkekler klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Sadık Savaş Erkekler klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Öznur Cüre Kadınlar makaralı yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Sevgi Yorulmaz Kadınlar makaralı yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Merve Nur Eroğlu Kadınlar klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Yiğit Caner Aydın Erkekler W1 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri Para okçuluk Nil Mısır Kadınlar W1 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri Özel sporcular masa tenisi Ebru Acer Kadınlar Sınıf 11 Virtus Global Oyunları Para masa tenisi Kübra Korkut Kadınlar Sınıf 7 Avrupa Şampiyonası Para masa tenisi Abdullah Öztürk Erkekler Sınıf 4 Avrupa Şampiyonası Para masa tenisi Nesim Turan Erkekler Sınıf 4 Dünya sıralaması Para masa tenisi Ali Öztürk Erkekler Sınıf 5 Dünya sıralaması Para masa tenisi Neslihan Kavas Kadınlar Sınıf 9 Dünya sıralaması Para masa tenisi Merve Cansu Demir Kadınlar Sınıf 10 Dünya sıralaması Para tekvando Mahmut Bozteke K44 63 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Alican Özcan K44 58 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Fatih Çelik K44 70kilo Dünya sıralaması Para tekvando Mehmet Sami Saraç K44 +80 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Meryem Betül Çavdar K44 52 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Gamze Gürdal K44 57 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Seçil Er K44 65 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Nurcihan Ekinci K44 47 kilo Dünya sıralaması Para yüzme Sevilay Öztürk Kadınlar S5 Ülke kotası Para yüzme Sümeyye Boyacı Kadınlar S5 Ülke kotası Para yüzme Umut Ünlü Erkekler S3/SM3 Ülke kotası Para yüzme Turgut Aslan Yaraman Erkekler S7/SM7 Ülke kotası Para badminton Halime Yıldız SL3 Dünya sıralaması Para badminton Emine Seçkin WH2 Dünya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kota alan milli sporcuların sayısı oyunların başlamasına 110 gün kala 9 branşta 56 oldu.Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelliler, bedensel engelliler ve özel sporcuların sayısı organizasyon yaklaştıkça artıyor.Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda milli sporcular kota aldı.Branşların ve sporcu sayısının, Paris 2024'e kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'e katılacak.Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.Engelli branşlarında en çok bedensel engelli milli sporcular kota elde etti.Şu ana kadar bedensel engelli 37, görme engelli 18, özel sporculardan da 1 milli isim Paris 2024 için vize aldı.Bireysel branşlarda şu ana kadar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na en fazla kota alan branş okçuluk oldu.Okçulukta 9 isim Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Bu branşı tekvando (8), masa tenisi (7) ve atıcılık (6) takip etti. Türk sporcular atletizm ve yüzmede 4'er, badmintonda ise 2 kota aldı.Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 9 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocu Mahmut Bozteke, para atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle: