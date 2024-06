Olimpik sporculuktan para atletizme geçen Serkan Yıldırım, rekorlarla dünya şampiyonu oldu

Olimpik sporculuktan para atletizme geçiş yaparak 100 ve 400 metrede dünya şampiyonluğuna ulaşan Serkan Yıldırım, "Bir mucize oldu yaşamımda hiç beklemediğim yerden Allah yeni kapılar açtı." dedi.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ile Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak 2 altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, AA Spor Masası'nın konuğu oldu.



Görme yetisini kaybedince atletizmi bırakmak zorunda kalan milli sporcu Serkan Yıldırım, 16 yıl sonra geçiş yaptığı para atletizmde dünyanın zirvesine çıktı



Spor yaşamını anlatan Serkan Yıldırım, normal sporcular arasında derecelerinin iyi olmasına rağmen gözlerindeki sorun nedeniyle her geçen gün gerilediğini belirterek, "Çünkü benim için yarışlarda kulvar çizgilerini fark etmek çok zor oluyordu. O yüzden rekorlarım güzel ama başarılarım az oluyordu." dedi.



Görme kaybının artması üzerine uluslararası testlerden geçtiğini ve B2 kategorisine alındığını aktaran Serkan Yıldırım, "Gözlerimin durumu maalesef normal sporu benden aldı. Bir süre sporu bıraktım ama bir mucize gibi Sayın Başkanımla tanışabildim. Görme engellilerle böyle bir yarış olduğunu hiç bilmiyordum. Bizim üç branşımız var B1, B2 ve B3. B1 hiç görmeyenler, B2 yani yüzde 30 görenler. Bu göz hastalığım aileden gelen bir hastalık. Doktorlar B2 kategorisinde yarışabileceğimi söyledi." ifadelerini kullandı.



Japonya'da starta geçtiği zaman kendisini çok güçlü hissettiğini belirten Serkan, şöyle devam etti:



"400 metreyi iyi koşuyordum ama fırsat olduğu için 100 metreye de katıldım. 400 metrede birazcık daha rahat olduğumuz için rekorları gördük, bunu bekliyorduk ama 100 metrede çok farklı oldu. Çünkü 100 metrede dünya rekoru Amerikalı bir sporcuya ait. Ayrıca Amerikalı sporcu hem dünya şampiyonu hem de paralimpik oyunlar şampiyonu. O yüzden birazcık işimiz zor oldu. Kimlerin duası benim arkamda?... Yarışın sonunda Sayın Başkanımız şanlı bayrağımız ile beni bekliyor, tabii ki onlar bana güç verdi. İstiklal Marşı'mızı herkese Japonya'da dinletmek benim için çok önemli oldu. 100 metrede de rekor kırabildik, altın madalyayı kazandık, 400 metrede de 2 kere rekor kırdık."



- "Görme engellilerde de koşabileceğimi hiç bilmiyordum"



Olimpik branştayken görme yetisindeki düşüklük nedeniyle yaşadığı olumsuzluklara ilişkin de Serkan Yıldırım, "100 metrede bu çok fark etmez, çizgi falan ama 400 metrede maalesef ben defalarca diskalifiye oldum, çok zor oluyordu. Tabii ki bu görme engellilerde de koşabileceğimi hiç bilmiyordum. Sayın Başkanımızla tanıştığım zaman bu benim için bir engel olmadı. Tabii ki şimdi görme engelliyim ama bunu engel bilmiyorum. Hatta doktorlar B2 kategorisinde yarışabilmeme onay verdiği zaman Sayın Başkanıma (Ayhan Yıldırım) sarıldım. Bu benim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.



B2 kalifikasyon sonucunu avantaja dönüştürmek istediklerini vurgulayan Serkan, "Çok farklı bir his, 15-16 yıl normal spor yaptım, gözlerim yüzünden bir şey kazanamadım. Sonra sporu bırakmak zorunda kaldım ama şimdi bu engel çok büyük bir başarı getirdi. Hiçbir zaman kendi adıma koşmadım, dünya şampiyonasında rekor kıran, altın madalya kazanan Serkan Yıldırım değil, milletimiz, ülkemiz, devletimiz kazandı." dedi.



"Keşke gözlerim normal olsaydı o zaman normal yarışlarda da ülkeme madalyalar kazandırsaydım." diyen Serkan Yıldırım, "Bir mucize oldu yaşamımda hiç beklemediğim yerden Allah yeni kapılar açtı. Şimdi tüm gücümle bu engelden ülkem adına büyük başarılara inşallah imza atacağız." şeklinde konuştu.



Dünyadaki büyük sprinter sporcularını örnek aldığını da dile getiren Serkan, "Tabii ki herkes 100 metrede dünya rekortmeni bir Usain Bolt olmayı severdi. Bu yarışa katıldığım zaman kimse benden bunu beklemiyordu. Sadece Sayın Başkanım bana güvendi, 'Evet Serkan bunu başaracak' dedi. Herkes Amerikalı sporculardan bu rekorları bekliyordu ama şimdi bu rekorlar Türkiye'ye ait oldu. Sanki uykudayım yani rüyamda da bunu göremezdim. Dediğim gibi Allah insanlara beklemediği yerden verir, bu engel benim için engel olmadı, şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.



- "Ruhum Paris Paralimpik Oyunları'nın sahasında koşuyor"



Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da 2 altın madalya hedefiyle çalıştığını vurgulayan Serkan, "Kendimden Paris'te de bu başarıyı bekliyorum. Sayın Başkanım, her zaman destek oldu. O yüzden çok güçlü antrenman yapacağım. Ne bekliyorum kendimden? Paralimpik oyunlar şampiyonluğu, bir de dünya rekoru." diye konuştu.



Para atletizmin Usain Bolt'u olma hedefine ilişkin de Serkan, "İnşallah, neden olmasın? Bakın hiçbir zaman kendi adıma koşmadım. Milletimizden de sadece dua istiyorum. İnşallah Paris'te yine 2 altın madalya kazanırız. Benim şimdi evim, atletizm sahası. Şimdi İzmir'e gideceğim, antrenmanlarıma orada başlayacağım, çok iyi antrenmanlar planlamışız, içim çok rahat, inşallah istediğimiz olsun." dedi.



Yoğun çalışmaktan dolayı ailesiyle görüşmeye vakit bulamadığını da dile getiren Serkan, "Annem, babam Ağrı'da evdeler. Biz çok zor günler geçirdik, tabii ki o zor günlerde ailem destekçim oldu. Özellikle de eşim zor günlerde yanımda oldu. Bana inandıkları için bu yola başladım. Onlara da söz veriyorum, Paris'e az bir süre kaldı, 16-17 yıl normal spordan sonra böyle bir şey yaşamışız. Şimdi vücudum burada ama ruhum Paris Paralimpik Oyunları'nın sahasında koşuyor." ifadelerini kullandı.



- Ayhan Yıldırım: "Bizim amacımız da evde hiçbir engellinin kalmamasıdır"



Serkan Yıldırım'ın 2,5 yıl önce yeniden spora başladığını belirten Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak kazanılan altın madalyanın Türkiye için tarihi bir başarı olduğunu söyledi.



Serkan ile gurur duyduklarını belirten Ayhan Yıldırım, "İnşallah Paris Paralimpik Oyunları'nda da ülkemize 2 madalya ile bu mutluluğu yaşatacağız." dedi.



Fiziksel engellerin spor yapmaya engel olmadığını vurgulayan Ayhan Yıldırım, "Serkan'ı örnek alsınlar. Yani birçok engelli denilen vatandaşımız evden dışarı çıkamazken Serkan, bu engeliyle mutlu oldu ve ülkemize büyük başarılar kazandırdı. Bizim amacımız da evde hiçbir engellinin kalmamasıdır. Devletimiz bize bu imkanı sağlıyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inanılmaz bir desteği var." şeklinde konuştu.









