Ole Gunnar Solskjaer: "Pogba, birkaç hafta olmayacak"

Manchester United'da sakatlanan Paul Pogba, birkaç hafta oynayamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Pogba, birkaç hafta olmayacak'
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08 Şubat 2021 18:32
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Pogba bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu yüzden risk almayacağız. Sağlık ekibi tedavisine başladı. Sakatlığının geçmesi birkaç hafta sürecek." ifadelerini kullandı.

Everton'la 3-3 berabere kaldıkları lig maçında uyluk adalesinden sakatlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba, ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



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