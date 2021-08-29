Old Firm'de kazanan Rangers!

İskoçya Ligi Premiership'te 4. hafta mücadelesinde Old Firm derbisinde Rangers, konuk ettiği Celtic'i 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Old Firm'de kazanan Rangers!
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29 Ağustos 2021 15:53
İskoçya Ligi Premiership'te 4. hafta karşılaşması Old Firm derbisine sahne oldu. Rangers, Celtic'i konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Helander kaydetti.

Bu sonucun ardından Rangers, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükselterek 3. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Celtic ise 6 puanla 6. sırada yer buldu.

Rangers, gelecek hafta St. Johnstone deplasmanına gidecek. Celtic ise Ross County'i ağırlayacak.

RANGERS, OLD FIRM'DE KAYBETMİYOR

Rangers; Celtic ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı, 1 maç ise berabere bitti.


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