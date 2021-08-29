Old Firm'de kazanan Rangers!

İskoçya Ligi Premiership'te 4. hafta karşılaşması Old Firm derbisine sahne oldu. Rangers, Celtic'i konuk etti.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Helander kaydetti.
Bu sonucun ardından Rangers, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükselterek 3. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Celtic ise 6 puanla 6. sırada yer buldu.
Rangers, gelecek hafta St. Johnstone deplasmanına gidecek. Celtic ise Ross County'i ağırlayacak.
RANGERS, OLD FIRM'DE KAYBETMİYOR
Rangers; Celtic ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı, 1 maç ise berabere bitti.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Helander kaydetti.
Bu sonucun ardından Rangers, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükselterek 3. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Celtic ise 6 puanla 6. sırada yer buldu.
Rangers, gelecek hafta St. Johnstone deplasmanına gidecek. Celtic ise Ross County'i ağırlayacak.
RANGERS, OLD FIRM'DE KAYBETMİYOR
Rangers; Celtic ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı, 1 maç ise berabere bitti.