Olcay Şahan: 'Avrupa için savaşacağız'

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tecrübeli oyuncularından, Aytemizmaçı öncesi açıklamalarda bulundu.Olcay, "Önümüzde 12 maç var. Daha bitmiş birşey yok. Zirvenin 13 puan gerisinde olabiliriz ama bu ligde her an herşey değişebiliyor. Avrupa Kupaları'na katılmak için son ana kadar savaşacağız" diye konuştuOlcay, "Son haftalardaki kayıplar bizleri çok üzdü. Biz iyi bir ekibiz ve yapacağımız yeni bir seriyle dengeleri değiştirebiliriz. Son 6 maçta kazanamadık ama bu durumdan çıkış yolu bulacağız" dedi.Tecrübeli futbolcu, "Alanyaspor ile oynayacağımız çok önemli maç var. Öncelikle tüm hesaplarımızı bu maçı kazanmak üzerine yaptık. Bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız. Gelecek haftalar için Alanyaspor karşısında alacağımız sonuç bize ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.