Olcay Çakır Turgut: 'Hedefimiz madalya kazanmak'

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın deneyimli oyun kurucusu Olcay Çakır Turgut, hedeflerinin 15-25 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu söyledi.



Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) sitesine bir röportaj veren başarılı oyuncu, Slovenya ve İsrail'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2023) ile ilgili açıklamalarda bulundu.



D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Olcay Çakır Turgut, milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliğinden sonra bu sene daha iyi şeyler yapabileceklerine inandığını belirterek, "Milli takımımızda birkaç yıl önce başlayan bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Sonrasında kulüp takımlarında oynamaya çalışan birçok genç oyuncu vardı ve bence FIBA Kadınlar EuroBasket için çok hazır değildik. Ama bence geçen yıl ve her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gösterdik. Yaklaşan FIBA Kadınlar EuroBasket'te neler yapabileceğimize dair büyük hayallerim var. İyi şeyler yapamadığımız ve gerçekten zor zamanlar geçirdiğimiz geçmiş yıllardan çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.



"Hedef madalya"



Milli takımda hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirten deneyimli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:



"En büyük hedefimiz bu FIBA Kadınlar EuroBasket'te madalya kazanmak ve ayrıca 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı mümkün kılacak bir konumda olmak. Ancak EuroBasket'te kolay maç olmayacak çünkü turnuvadaki takımların hepsi iyi. Buna rağmen yine de grubumuzdan memnunum. Kafamda bu maçlarda neler yapabiliriz diye düşünmeye ve analiz etmeye başladım. Hepsi zor maçlar olacak diye düşünüyorum ama gerçekten güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum."



İlk hedefinin her zaman iyi bir takım arkadaşı olmak olduğunu anlatan Olcay, "Bir oyun kurucu olarak takımıma liderlik etmek ve uzun süredir oynuyor olmamın verdiği tecrübeyi arkadaşlarıma aktarabilmeyi istiyorum. Takımımı oluşturmaya çalışıyorum. Her zaman sayı atmak isteyen bir oyuncu olmadığım için takımımın elinden geldiğince iyi oynamasını sağlamaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmeyi seviyorum ve oyun kurucu olmanın en sevdiğim yanı da bu." ifadelerini kullandı.



Avrupa'ya transferi



Geçtiğimiz nisan ayında Fenerbahçe Alagöz Holding'in kaptanı olarak Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) kupasını kaldıran ve ardından İspanya'nın Avenida takımı ile sözleşme imzalayan milli oyun kurucu, Avrupa'ya transferiyle ilgili de konuştu.



Olcay, 12 yaşından itibaren Fenerbahçe'nin bir parçası olduğunu ve en çok kaptan olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın hayalini kurduğunu anlatarak, "Şimdi bir hayalimi daha gerçekleştirmek için 15 yıldır giydiğim çok değerli çizgili formamı takım arkadaşlarıma emanet ediyorum. Avrupa'da ülkemi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yaparken, her zaman yanımda olacağınızı biliyor ve hissediyorum. Bugüne kadar beni koşulsuz destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kalbim her zaman sizinle olacak, tekrar görüşene kadar hoşça kalın." diyerek sözlerini tamamladı.



