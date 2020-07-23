Oladipo hazırlık maçında oynadı, ama sezonda yer alacak mı?

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, geçtiğimiz gece Pacers için hazırlık maçında oynamış olmasına rağmen, normal sezon ve ötesine oynamak için resmi bir karar almadığını belirtti.



Oladipo, Portland Trail Blazers karşısında alınan 91-88 galibiyette 19 dakika oynamış, 3/10 isabetle 8 sayı bulabilmişti:



"Sanırım bugün önemliydi, kondisyonumu toparlayıp tekrar oyuna karşı bağlarımı güçlendirmeye başladım. Açıkçası hepimiz bir süredir bir maçta oynamıyorduk. Sahada olmak eğlenceliydi. Bedenim ve zihnim, oyunun akışına tekrar alışmak zorunda. O da zamanla olacak. Ama genel olarak kendimi oldukça iyi hissettim."



"Ocak ve Şubat aylarında, önceliğin tekrar rahat hissetmek üzerineydi ve sanırım şu anda, biraz antrenman yaptıktan sonra, çok daha rahatım. Fiziksel olarak o dönemden daha iyi hissediyorum."



"KİMSE NE HİSSETTİĞİMİ BİLEMEZ"



Temmuz ayı başlarında Oladipo, gelecek sezon için tamamen hazır olmak adına, Orlando'daki sezon devamına katılmayacağını açıklamıştı.



Oladipo, planının, her gün durumunu yeniden değerlendirerek, buna göre kararlar almak olduğunu söyledi. Pacers'ın, yıldız oyuncusunu kadroda görüp görmeyeceği konusunda beklemesi gerekecek:



"Bence günün sonunda, iyi olup olmadığınızı bilmeniz gerek. Bu tabii ki benzersiz bir durum, daha önce tecrübe etmediğim bir sakatlık. Başarıp başaramayacağımı düşünmemle ilgili olduğunu sanmıyorum, vücudumu herkesten iyi tanıyorum. Ne hissettiğimi biliyorum. Kimse ne hissettiğimi bilemez."



