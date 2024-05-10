Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.



Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döktü.



Üç gün süren karşılaşmalarda sporcular; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde epe, flöre, ve kılıç dallarında mücadele etti.



Organizasyonda sınıflarına göre kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan eskrimciler şöyle:



- Küçükler



Kılıç: Didem Güner, İbrahim Osman Erdöl,



Flöre: Eylül Bedük, Tuna Vedat Karalar



Epe: Pelin Mutaf, Poyraz Numuzlaer



- Yıldızlar



Kılıç: Yağmur Cevheroğlu, Arda Ziya Osmanağaoğlu



Flöre: Ada Küfeciler, Ateş Yılmazkarasu



Epe: Ada Defne Sümer, Tardu Alp Karaçor



- Gençler



Kılıç: İrem Güner, Tolga Aslan



Flöre: Alara Atmaca, Kıvanç Kırtay



Epe: Nilahsen Erten, Cengizhan Öner



Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.





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