Milot Rashica, son 3 maçtaki performansı ile Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk'un en büyük kozu haline geldi. Kastamonuspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında Galatasaray formasıyla birinci kere birinci 11'de forma giyen Kosovalı futbolcu, o maçta sergilediği futbol ve attığı 2 golle teknik heyetin beğenisini kazandı.



Daha sonra ligde Alanyaspor maçında birinci 11'e giren ve tesirli bir futbol oynayan Rashica, son olarak Fatih Karagümrük karşısında harikulade futbolu ve yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı. Teknik heyetin, Rashica'nın performansından çok mutlu olduğu ve Beşiktaş derbisinde de yıldız oyuncuyu birinci 11 için hazırlayacağı öğrenildi.



BONSERVİSİ ALINACAK



İdare önümüzdeki haftalarda performansının daha da yükselmesi halinde Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçecek. Galatasaray, Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran İngiliz takımı Norwich City ile Dünya Kupası ortasında masaya oturacak. Yaklaşık 7 milyon Euro piyasa bedeli bulunan kanat oyuncusu için sıkı bir pazarlık yapılacak.



YILDIZLARA ÖZEL PROGRAM



Alanyaspor maçında birinci gollerini atan Mertens ve İcardi'ye Karagümrük deplasmanında Mata eşlik etti. Yeni transferlerden Oliveira, Seferovic ve Ross daha evvel gol sevinci yaşamıştı. Derbide Okan Buruk'un yabancı oyuncular ile özel ilgileneceği ve atak oyuncularına derbiye kadar özel idman programları koyduracağı öğrenildi.







